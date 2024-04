Nouveau gouvernement : Thiès s'adjuge 4 ministres

La liste du nouveau gouvernement sous l'ère du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye vient d'être rendue publique.

Pour les différents ministres, la région de Thiès s'en est adjugée 4. Il s'agit du Général Birame Diop, Ministre des Forces armées (quartier Kawsara Fall), le Procureur Ousmane Diagne, Ministre de la Justice et Garde des Sceaux (quartier Aiglon), le Général Jean Baptiste Tine, ministre de l’intérieur et de la sécurité publique (village Pognène) et Birame Soulèye Diop, Ministre de l’Énergie, du pétrole et des Mines (quartier Takhikao).