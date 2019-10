Nouveau cadre harmonisé des finances du Sénégal : Les responsables de programme du MEDD mis à niveau

Le Sénégal prépare l’entrée en vigueur de la réforme du cadre harmonisé des finances publiques de l’UEMOA à l’horizon 2020. En effet, le Gouvernement du Sénégal s’est résolument engagé dans un processus de réforme des finances publiques dont l’objectif principal est d’améliorer la transparence et de promouvoir l’économie, l’efficacité et l’efficience dans la gestion des affaires publiques. Ce qui requiert une appropriation par les différents acteurs concernés dont principalement les agents de l’État impliqués dans la gestion des finances publiques. Le ministère de l’environnement et du développement durable est déjà au cœur de la réforme avec l’organisation à Saly ce matin, d’un séminaire de formation des agents du MEDD. Une manière pour eux pendant deux jours, de s’adapter au concept budget-programme. Le Ministre de l’Environnement et du Développement durable, Abdou Karim Sall, qui a ouvert ce séminaire, est ainsi revenu sur les points marquants de ce nouveau cadre. « Je voudrais vous rappeler que le basculement intégral de l’exécution du budget en mode programmes prévu en janvier 2020 est irréversible. Désormais les crédits sont décomposés en programme pour la mise en œuvre d’une action ou un ensemble cohérent d’actions représentatif d’une politique clairement définie dans une perspective de moyen terme. À ces programmes sont associés des objectifs précis, arrêtés en fonction de finalités d’intérêt général et des résultats attendus. Ces résultats, mesurés notamment par des indicateurs de performance, feront l’objet d’évaluations régulières et donneront lieu à un rapport de performance élaboré en fin de gestion », a-t-il expliqué. Cet atelier de formation sera donc l’occasion, selon toujours le Ministre, pour les animateurs de passer en revue les objectifs principaux de cette réforme et surtout de discuter spécifiquement des attributions des responsables de programmes, du contrôle de gestion et son ancrage, des modalités de mise en œuvre du dialogue de gestion, de la cartographie des Projets/Programmes et du cadre de performance des programmes du Document de Programmation Pluriannuel des Dépenses (DPPD) du MEDD.