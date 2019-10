"Nous demandons au Pr Macky Sall et à tous, de soutenir la Guinée, de soutenir le respect de la constitution... " (Idrissa Barry, président FNDC-Sénégal)

Le Front national pour la défense de la constitution (FNDC - Sénégal) a fait face à la presse sénégalaise ce jeudi, afin de se prononcer sur l'actuelle situation sociopolitique qui prévaut en Guinée. Une conférence de presse à laquelle ont pris part des membres du mouvement Y en marre tels que Fadel Barro, Thiate ou le coordonnateur dudit mouvement Aliou Sané. Par ailleurs, l'activiste du mouvement FRAPP (Front pour une révolution anti-impérialiste et panafricaine) Guy Marius Sagna était également de la partie entre autres organisations citoyennes qui ont spontanément rallié la cause.

Lors de son intervention le coordonnateur du FNDC – Sénégal, Idrissa Barry, de se réjouir de la solidarité effective de ses frères Sénégalais de la mouvance citoyenne qui ont pris cette cause primordiale à bras le corps. Non sans manquer d’interpeller le président Macky Sall et ses pairs à intervenir dans les plus brefs délais, afin de raisonner le sieur Alpha Condé…