Notto Diobass / Locales 2022 : Dioungane se mobilise derrière Alioune Sarr.

Depuis son arrivée à la tête de la mairie de Notto Diobass, le ministre-maire Alioune Sarr a beaucoup contribué dans presque tous les secteurs d'activités pour l'émergence de sa commune.



Au village de Dioungane où il s'est rendu accompagné des responsables de la coalition BBY, pour rencontrer ses militants et sympathisants, un grand meeting a été organisé en sa faveur par les jeunes, groupements de femmes et personnes âgées pour lui manifester leur reconnaissance et leur soutien sans faille pour ces prochaines joutes électorales 2022.



Face aux habitants de Dioungane, Alioune Sarr a rappelé qu'aujourd'hui le Diobass est situé dans "le triangle du bonheur" (Zone économique Smart City - l'Aibd - l'autoroute à Péage - Commune de Notto). Pour mieux contribuer à l'émergence de sa commune, Alioune Sarr préconise, dans son programme Notto 2027, de construire son plan d'aménagement et d'urbanisation étant donné que le plan d'occupation des sols de Diobass est fait et adopté par le conseil municipal.