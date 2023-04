Nord du Burkina: 44 civils tués dans l'attaque de deux villages (officiel)

Quarante-quatre civils ont été tués lors de l'attaque de deux villages du nord-est du Burkina Faso, près de la frontière nigérienne, par des "groupes armés terroristes", dans la nuit de jeudi à vendredi, a indiqué samedi le gouverneur de la région du Sahel.



"Le bilan provisoire de cette attaque ignoble et barbare" qui a visé les villages de Kourakou et Tondobi, "fait état de 44 civils tués et des blessés", détaille le lieutenant-colonel Rodolphe Sorgho qui assure qu'une offensive de l'armée a mis "hors d'état de nuire les groupes armés terroristes qui ont perpétré ladite attaque".