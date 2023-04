Nioro / Ramadan 2023 : Aly Mané distribue des kits alimentaires à la population et met à la disposition des structures sanitaires un important lot de matériel médical.

En ce mois béni de Ramadan, le président du Conseil départemental de Nioro a renoué avec la tradition.



Aly Mané a encore décidé de mettre à la disposition de la population du département de Nioro des kits alimentaires afin de soulager davantage les foyers des nombreuses dépenses liées au Ramadan.



Le député du département de Nioro et ses partenaires ont également offert un important lot de matériel médical aux différentes structures de santé dudit département, ainsi qu'aux autres centres hospitaliers de la région. La valeur du matériel est estimée à plus de 500 millions de Fcfa.



Interrogé sur ses actions de bienfaisance, Aly Mané de souligner que l'objectif est d'accompagner la politique sociale et sanitaire du président Macky Sall et par ricochet ses ambitions futures, notamment celles de 2024.



Comme à l'accoutumée, le président du Conseil départemental de Nioro a initié dans la nuit une conférence religieuse en présence des autorités religieuses et politiques, ainsi que de conférenciers de haute facture.