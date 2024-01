Nioro: Le PM Amadou Ba procède au lancement de la piste Wack Ngouna-Vélingara Walo, inaugure le CEM de Ndiayenne Poste...

Le Premier ministre Amadou Ba a entamé ce vendredi une importante visite dans le département de Nioro du Rip (région de Kaolack). Il s'agit d'une visite qui lui a permis en premier lieu de procéder au lancement de la piste Wack Ngouna-Vélingara Walo.



Elle a été ainsi financée à hauteur de 968 364 938 FCFA et s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Programme d’Urgence de Modernisation des Axes et Territoires Frontaliers (PUMA) avec un délai d’exécution de 8 mois.



Cette infrastructure va ainsi traverser 10 villages dont Ndiayène Mamath - Wack Ngouna-Mbayene-Keur Dingré-Keur samba Ka-Keur Sacoumba-Keur Seydou Anne – Keur Lamine– Keur Sangoulaye -Vélingara en polarisant 8 villages tels

Keur Yoro Khodia – Keur Ndongo –Santhie Makha –Gueyene Djimé – Keur Ndiaga Peulh – Keur Amady Ndioma – Keur Cheikhou Ndiaye – Keur Mamadou Néné.



La réalisation de cette piste va ainsi permettre " aux populations des villages polarisés de circuler plus facilement et d’avoir un accès plus facile aux infrastructures socio-économiques de base. De même, il aura une influence positive sur la production agricole et le développement des activités économiques des populations. Les commerçants seront, eux aussi, soulagés du fait de la réduction des frais de transport de leurs marchandises. Ce qui leur permettra de plus rentabiliser leurs activités. Aussi, la réalisation de ce projet aura un impact positif sur le développement de toutes les activités économiques des collectivités polarisées. Elle aura à donner un grand élan au développement des collectivités locales et favoriser le bien-être des populations".



Dans la foulée, le Premier ministre a également procédé à l’inauguration du CEM de Ndiayenne Poste (Keur Maba Diakhou) et au lancement des travaux de la route Firgui-Kaymor (18km) etc...