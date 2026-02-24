UGB : Le CESL décrète 48 heures de cessation de toutes activités pédagogiques

La coordination des étudiants de Saint-Louis(CESL) appelle à "48 heures de cessation" de toutes activités pédagogiques.
Dans leur communiqué de presse, ces derniers exigent « le paiement intégral des rappels dus aux ayants droits, le maintien des acquis jusqu’à une révision concertée du décret n 2014-963 relatif aux allocations d’études ».
Toutefois, « la coordination des étudiants de Saint-Louis réitère son engagement et sa disponibilité pour la cause de l’étudiant ».
