Nioro : La jeunesse départementale de Bby s'offusque contre la sortie de Me Abdoulaye Wade et promet de réserver un accueil chaleureux au président Macky Sall

La jeunesse de Bby du département de Nioro a fait face à la presse ce samedi pour se prononcer sur l'actualité politique et annoncer la couleur en perspective de la venue du président Macky Sall dans cette partie de la région de Kaolack.



D'emblée, le coordinateur Moustapha Thiam et ses camarades ont désapprouvé "avec la dernière énergie l'entrée en lice dans la campagne électorale d'un sixième candidat en toute violation du code électoral". Les jeunes de Benno Bokk Yakaar, sous la houlette du délégué régional, le président Moustapha Niasse et du président du comité électoral départemental de Nioro, Amadou Lamine Dieng, ont ainsi "mis en garde l'ancien président de la République, Me Abdoulaye Wade contre toute velléité de saborder le processus d'expression de notre vitalité démocratique".



Concernant la venue du président Macky Sall à Nioro du Rip dans le cadre de la campagne électorale, ces derniers ont lancé un appel à tous leurs camarades de la coalition Benno Bokk Yakaar à se mobiliser et à redoubler d'efforts pour une victoire au premier tour de leur candidat...