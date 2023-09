Niger: la vie à Niamey six semaines après le coup d'État

Plus de six semaines après le coup d'État militaire au Niger et les sanctions de la Cédéao qui ont interrompu le commerce avec la plupart des pays voisins, la vie semble continuer à Niamey. "Les gens qui apportent des produits de l'étranger ont augmenté les prix, ce n'est pas à cause de la fermeture des frontières", déclare un vendeur du marché local.