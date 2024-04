Projet vert TEF W4A 2024 : L’Union européenne compte accompagner les femmes

Dans le cadre de sa politique de vulgarisation du projet vert pour lutter contre la pollution et les émissions à effet de serre, l'Union européenne compte renforcer les entrepreneurs féminins. C’est ainsi que 500 femmes seront financées à hauteur de 5.000 dollars. Ce projet prendra fin en 2027.





Au préalable, 18.000 entrepreneurs Africains ont été accompagnés avec un fonds de plus de 100 millions de dollars. Ce qui a permis la création de 400 mille emplois directs et indirects. C’est huit pays africains qui sont choisis pour cet investissement de 500 femmes.