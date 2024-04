Secteur maritime : les gens de mer mettent sur la table des autorités 10 doléances et exigent une rencontre

Le nouveau gouvernement a du pain sur la planche. Depuis son installation, les travailleurs de différents secteurs ne cessent de faire du bruit afin que leurs conditions de travail soient revues. Ce lundi 29 avril 2024, c'était au tour de la plate-forme des organisations syndicales du secteur de la pêche, de la marine marchande et de l'offshore, pétrole et gaz de faire entendre leur voix.

Les gens de mer sont rouges de colère et exigent que les nouvelles autorités prennent en compte leurs doléances. En effet, regroupés au sein de 9 organisations syndicales du secteur maritime, les gens de mer ne manquent pas, eux aussi, d'interpeller le nouveau gouvernement en place. Dans un mémorandum de 10 points, le secteur de la navigation maritime alerte, donne des suggestions et des pistes de solution sur les questions qui touchent leur secteur. Parmi les points saillants mis sur la table des autorités, figurent : l'audit de la flotte, l'érection de la maison des marins, les accords de pêche avec l'Union européenne, le repos biologique, les problèmes liés à l'offshore pétrole et gaz et la gestion des conflits de travail maritime au niveau de l'Agence nationale des Affaires maritimes (ANAM).

Ainsi, les gens de mer interpellent le gouvernement et espèrent un changement systémique du secteur maritime, mais ils exigent leur implication dans ces mutations.

"Nous avons constaté que toute la politique sectorielle définie jusqu'ici connaît une amélioration. Le développement du secteur ne pourrait s'opérer qu'avec une meilleure prise en compte du travailleur maritime en tant qu'acteur principal", remarquent les gens de mer. Ces derniers demandent aussi aux autorités de les recevoir.

Par ailleurs, les gens de mer ont déposé un préavis de grève sur la table à l'ANAM...