Gueule-Tapée-Fass-Colobane: Des conseillers municipaux dénoncent la gestion opaque et nébuleuse du Maire Abdou Aziz Paye

Face à la presse cet après-midi, des conseillers municipaux de la commune de Gueule Tapée Fass Colobane dénoncent avec la dernière énergie la gestion du maire ladite commune. Arrivé en 2022, lors des dernières élections locales, le maire Abdou Aziz Paye est accusé d’une gestion nébuleuse et opaque.



Selon le porte parole du jour, Insa Sané, membre de la commission infrastructures et mobilités, la gestion du maire Abdou Aziz Paye est calamiteuse. Il cite en exemple l’affaire de la construction de la salle de délibération annexe. « Une autre affaire nébuleuse qui était pressentie comme un don à notre plus grande surprise est facturée à une valeur de 36 millions » , explique-t-il.



Poursuivant, selon toujours Insa Sané le maire Abdou Aziz Paye viole le code des collectivités territoriales. « La construction de la salle annexe de la mairie et celle du poste de santé de Colobane viole le code des collectivités territoriales en son article 227. Ce dernier stipule que toute construction nouvelle ou reconstruction pour le compte de la collectivité territoriale ne peut être faite que sur la production de plan et de devis mise à la disposition du conseil de la collectivité territoriale », dénonce-t-il.



Insa Sané révèle aussi que le maire s’adonne à du faux et usage de faux.

« La mairie délivre de fausses autorisations de construction et sans dossiers justificatifs qui attestent que le propriétaire a payé »



La gestion de la commission santé et affaire sociale est aussi scandaleuse selon Insa Sané. « En tant que membre de cette commission, je ne peux pas quantifier la somme décaissée pour chaque événement religieux depuis 2022. Ladite commission n’existe que de nom puisque le maire Abdou Aziz Paye foule au pied les règles et outrepasse ses prérogatives », ajoute-t-il.