Somone : "Nous devons passer d'une administration de procédure à une administration de mission" (Alioune Dione, ministre de la microfinance et de l’économie sociale et solidaire)

Vous savez tous que depuis 2014, les politiques publiques ont eu comme référentiel le Plan Sénégal Émergent (PSE). Ce document a été articulé aux Objectifs de Développement durable (ODD) adoptés en septembre 2015 par les Nations unies, mais aussi à l’Agenda 2063 de l’Union africaine adopté en 2013, ainsi qu’au dispositif sous-régional, mis en place par l’UEMOA, pour asseoir une démarche de gestion axée sur les résultats, vectrice de transparence, de performance et de reddition des comptes dans la gestion publique.

À cet effet, un atelier est organisé pour harmoniser. "Il se trouve que le peuple sénégalais a décidé de procéder à un changement de paradigme pour une indépendance politique, économique et sociale autour d’un idéal de souveraineté, de justice et de prospérité, en plébiscitant le « Projet pour un Sénégal souverain juste et prospère dans une Afrique en Progrès » désormais célèbre sous la dénomination : « LE PROJET ».

Dans cette dynamique de changement, le Communiqué du premier Conseil des Ministres tenu le 09 avril 2024 rapporte que : « Le Chef de l’État a notamment rappelé la nécessité de définir et de mettre en œuvre une politique inspirée par le « PROJET » DE TRANSFORMATION SYSTÉMIQUE DU SÉNÉGAL, en s’appuyant sur cinq orientations majeures ». Parmi ces orientations nous sommes interpellés par :

• la souveraineté économique et la prospérité du Sénégal ;

• le développement endogène durable des territoires ;

• la consolidation de l’unité nationale et des solidarités.

Sur la base de ces orientations, le Président de la République a instruit Monsieur le Premier Ministre, de finaliser, avant la fin du mois d’avril 2024, le Plan d’actions du Gouvernement, avec un agenda précis de réalisation des objectifs fixés.

À ce sujet, ce vendredi 26 avril 2024, le Ministère de la Microfinance et de l’Économie sociale et solidaire a transmis à la Primature le plan d’actions gouvernemental pour la Microfinance et l’économie sociale et solidaire.

Ainsi, à partir de l’instant où le référentiel des politiques publiques a changé, il est impératif de partager le nouveau document de référence avec l’administration publique qui constitue le bras armé du gouvernement.

Comme le disait si bien Monsieur Abdou Karim GUEYE, ancien Directeur général de l’École nationale d’administration et de Magistrature (ENAM), l’administration en Afrique doit passer d’une administration de procédure à une administration de mission. En effet, nos engagements sous-régionaux nous imposent de mettre en œuvre sans atermoiements le dispositif de gestion axée sur les résultats. Or qui dit résultat, dit objectif, qui dit objectif dit orientations stratégiques, qui dit orientations stratégiques dit mission. Ainsi, l’administration de mission n’est plus un choix, mais une obligation juridique internationale.

Nous savons que le Ministère de la Microfinance et de l’Économie sociale et solidaire a élaboré une lettre de politique sectorielle de développement (LPSD) en vue de contribuer à l’opérationnalisation des orientations inscrites dans les axes II et III du Plan Sénégal Émergent. Nous ne partons donc pas du néant.

Il s’agit maintenant d’examiner les orientations qui étaient celles du PSE et les stratégies et programmes de mise en œuvre qui les supportaient pour les soumettre à un examen de passage critique et objectif afin de déterminer leur compatibilité avec les principes, les orientations et les modalités de mise en œuvre décrits dans le PROJET.

De cet examen de passage sortiront les orientations et les programmes compatibles ou conformes aux exigences du PROJET et les autres.

Les premières seront renforcées et traitées avec célérité mais les autres seront, sans état d’âme, balayés des actions publiques et les ressources y relatives seront affectées aux programmes prioritaires identifiés comme conformes aux exigences du PROJET.

Ce travail scientifique et technique ne pourra se faire que si nous parvenons à nous approprier le PROJET en ayant de ses orientations et de ses objectifs la même compréhension.

Vous comprenez donc aisément que l’objet de ce conclave de deux jours est de partager le PROJET dans ses orientations et ses objectifs, mais aussi d’examiner d’un œil critique ses modalités de mise en œuvre pour proposer les plus efficaces et les plus dynamiques.

En effet, les programmes qui sont inscrits dans le « PROJET » sont susceptibles d’évoluer si des solutions plus pertinentes, plus efficientes sont posées sur la table et soumises à la validation de l’Autorité.

En résumé, lors de ces travaux, restez « focus » sur les orientations et les objectifs du « PROJET ». Toutefois, sur la base de votre solide expérience dans les secteurs, soyez inventifs et objectifs sur les modalités de mise en œuvre que sont les programmes.

Je n’ai pas encore éprouvé votre professionnalisme, mais je n’ai pas de doute que cette première occasion vous permettra de me rassurer sur les ressources humaines dont disposent notre administration qui constituent notre équipe nationale publique pour la microfinance et l’économie sociale et solidaire.

C’est cette équipe publique à laquelle s’ajoutera l’équipe du secteur privé, qui a la lourde charge de mener à bien la mission que le Président de la République nous a confiée sur proposition du Premier Ministre, mission qui consiste placer l’économie sociale et solidaire, avec son bras financier la microfinance, sur la ligne de front de la lutte contre les deux plus grands ennemis de la Nation à savoir : le sous-emploi et la pauvreté...

Dans ce combat, vous aurez toujours à l’esprit, les quatre principes que Monsieur le Président de la République a déclinés pour le Gouvernement, à savoir, l’honneur, la disponibilité, l’humilité et la compétence. Sachez, en tout cas, que ces principes, qui ont toujours marqué notre vie de fervent croyant, guideront quotidiennement notre démarche dans la collaboration dynamique que nous comptons avoir avec vous mais aussi avec tous les acteurs de la microfinance et de l’économie sociale et solidaire", a déclaré Aliou Dione, ministre de la microfinance de l'économie sociale et solidaire...