Nicolas Sarkozy définitivement condamné à un an sous bracelet électronique, une première pour un ex-président français

La plus haute juridiction française de l'ordre judiciaire a rejeté mercredi le pourvoi de l'ancien président français Nicolas Sarkozy dans une affaire d'écoutes, rendant définitive sa condamnation à un an de prison ferme sous bracelet électronique, une sanction inédite pour un ancien chef de l'Etat en France.



Jusqu'ici suspendue, cette peine, à laquelle s'ajoutent trois ans d'inéligibilité, est désormais applicable. Jugé coupable de corruption et de trafic d'influence, M. Sarkozy, 69 ans, va être convoqué devant un juge de l'application des peines qui devra déterminer les modalités de son bracelet électronique.