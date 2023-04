Nguékhokh : "Je pense que Juan Branco a utilisé un mot de trop.. Je pense qu'il doit respecter les institutions. Avant Geum sa boop, Xaam sa boop" (Mamoudou l. Kane, Mouvement demain c'est aujourd'hui)

Le président du mouvement demain c'est aujourd'hui, Mamadou Ibra Kane, était à Nguékhokh dans le département de Mbour. Une occasion pour ce dernier de revenir sur le sens de son mouvement, mais aussi sur les questions d'actualité au Sénégal, notamment l'affaire Juan Branco, la politique sénégalaise à l'étranger... Selon lui, son mouvement vient répondre à des assertions utilisées un peu partout dans le monde, à savoir "l'Afrique reste l'avenir de demain."



Mamadou Ibra Kane de souligner qu'il faut faire comprendre à ces puissances que "demain c'est maintenant", tout en pensant que c'est dans la cohésion et cogestion que cela sera possible. L'enfant de Matam d'affirmer "Avant de Geum sa boop ont doit Xam sa boop" (avant de croire en soi, il faut d'abord connaître soi-même.) Une façon pour lui de dire que pour se développer comme tout les pays puissants, il faut d'abord régler la question de l'identité.

Abordant les questions d'actualité, Mamadou Ibra Kane n'a pas fait dans la langue de bois concernant le refoulement de l'avocat français..."Je pense que la défense est sacrée pour tout justiciable, Ousmane Sonko a droit à la défense de même que Mame Mbaye Niang...Et je pense les autorités Sénégalaises sont revenues sur le pourquoi, elles ont refoulé Juan Branco, à travers le communiqué du ministère de l'intérieur... Je pense que venir plaider dans un pays et qualifier le président de tyran, n'est pas le meilleur procédé... Juan Branco a utilisé un mot de trop, je pense qu'il doit respecter les institutions Sénégalaises. Une fois ce problème réglé, je pense que monsieur Branco pourrait revenir défendre son client Ousmane Sonko de la même manière que Olivier Sur le fait avec Mame Mbaye Niang. De ce point de vue aussi, il faut qu'il soit plus respectueux des droits de chacune des parties."



Le patron de demain c'est aujourd'hui de s'offusquer sur la polémique entretenue autour des avocats français. "Pourquoi entretenir des polémiques avec des avocats français, il faut qu'on soit respectueux de nous même, il y a des avocats Burkinabè et d'autres africains...qui viennent pour plaider ici. Pour moi, il faut se concentrer sur l'essentiel, et l'essentiel c'est le développement. Que ce soit Juan Branco ou Olivier Sur, ils font leur job et ils sont payés", fulmine Mamadou Ibra Kane.

Cependant celui qui incarne le mouvement demain c'est aujourd'hui s'est offusqué du traitement des Sénégalais de l'extérieur qui, à son avis, sont maltraités. L'exemple que ce dernier a donné reste la Turquie qu'il a visitée, dit-il, il n'y a pas longtemps. Une situation qui l'inquiète et dont il profite pour interpeller les autorités Sénégalaises...