Ngoundiane: licenciés pour motif économique, les ex-employés de Talix Mines déplorent le silence des autorités

Les ex-employés de l'entreprise Talix Mines, ont fait face à la presse ce matin à Thiès pour se prononcer à nouveau sur l'affaire relative à leur licenciement pour " motif économique". Ces derniers ont exprimé leur souhait de voir les autorités étatiques intervenir dans les meilleurs délais afin de juguler cette problématique. À les croire, le maire de Ngoundiane Mbaye Dione avait d'ailleurs écrit au ministre Birame Soulèye Diop et à Abass FALL( ex-ministre), mais jusqu'à présent aucun arbitrage n'a été effectué par les autorités étatiques. À rappeler que les deux entités avaient été reçues par l'inspecteur du travail et de la sécurité sociale de Thiès dans l'espoir de trouver un accord, en vain.

Ainsi, parmi les demandes formulées par les ex-employés de Talix Mines figurent la réintégration ou le paiement de 10 millions de FCFA pour les plus anciens et 7 millions de FCFA pour les autres, à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de contrat. Ils réclament également le rappel des arriérés de salaires, l'indemnité de licenciement et l'indemnité de préavis.

Lors de leur face-à-face avec la presse, certains d'entre eux ont informé avoir fait l'objet de plaintes...