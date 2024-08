Ngoundiane/ Dégradation de la route principale reliant la RN3 aux carrières de Diack : Un doctorant en science politique à l'UGB interpelle le chef de l'État

Dans une lettre ouverte adressée au chef de l'État, Modou TINE, éducateur Spécialisé au ministère de la justice et doctorant en science politique à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, a tenu à interpeller le chef de l'État sur une "vieille doléance" de la population relative à l'état actuel de la voix de communication reliant la RN3 aux carrières de Diack.



" Je me permets de vous écrire cette lettre ouverte afin de porter à votre connaissance l'état alarmant de dégradation de la route principale de la Commune de Ngoundiane, qui relie la route nationale numéro 03 aux carrières de Diack et qui est vitale pour les habitants de cette localité. En effet, depuis plusieurs années, cette route se détériore de manière inquiétante. Les nids-de-poule, les fissures, et l'érosion de la chaussée rendent la circulation extrêmement dangereuse pour les camionneurs, les automobilistes, les motocyclistes, et les piétons. Des accidents ont déjà eu lieu, certains causant des blessures graves et, dans des cas tragiques, la perte de vies humaines. Cette situation est d'autant plus préoccupante que cette route constitue un axe essentiel pour le développement économique et social de la Commune. Elle est utilisée quotidiennement par des milliers de personnes, qu'il s'agisse de travailleurs se rendant à leurs emplois, d'étudiants et d'élèves allant à l'école, ou de transporteurs en commun. La dégradation de cette infrastructure affecte donc directement la qualité de vie des habitants et freine le développement local".



Avant de poursuivre: " Les initiatives locales pour attirer l'attention des autorités compétentes n'ont malheureusement pas encore porté leurs fruits. Les promesses de réhabilitation se sont succédé, mais à ce jour, aucune action concrète n'a été entreprise pour remédier à cette situation. Monsieur le Président, je vous sollicite donc pour que des mesures urgentes soient prises afin de réhabiliter cette route et de garantir la sécurité des usagers. Il est de la responsabilité de l'État de veiller à ce que les infrastructures de transport soient en bon état et accessibles à tous. La réfection de cette route contribuerait non seulement à améliorer la sécurité routière, mais également à dynamiser l'économie locale et à renforcer la cohésion sociale dans cette Commune".



" Je reste persuadé que vous saurez entendre cet appel et que vous agirez en conséquence pour répondre aux besoins de la population concernée. Dans l'espoir que cette lettre attirera votre attention sur l'urgence de la situation, je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma très haute considération", a-t-il conclu.