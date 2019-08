Ngaye Mékhé : L'Artp dote l'Afbme d'une salle multimédia entièrement équipée pour les booster dans leurs activités génératrices de revenus dans la localité

Le représentant du directeur de l'Autorité de régulation des télécommunications des postes (Artp), Alpha Abdoulaye Thiam a inauguré ce jeudi, la Salle multimédia entièrement équipée de l'Association des femmes Balamangsés et environs (Afbme) de Ngaye Mékhé (Tivaouane). Cette initiative entre en droite ligne avec la vision du Président, Macky Sall de promouvoir l'utilisation des TIC et de contribuer à la mise en œuvre de la stratégie "Sénégal Numérique 2025".

D'après Alpha Abdoulaye Thiam, "ces actions et cette démarche inclusives sont en phase avec la volonté du Chef de l’État, Macky Sall, d’appuyer les populations rurales et de les accompagner pour profiter des retombées du numérique." Ce bijou qui vient à son heure va permettre à l'Afbme de mieux participer au développement socio-économique de leur commune à travers leurs activités génératrices de revenus. Selon la présidente l'Association des femmes balamagnsés de Mékhé et environs, Khady Thiam, "cette salle multimédia acquise grâce au concours si précieux de nos sœurs de l'Artp, va considérablement booster notre travail en quantité et en qualité et nous permettra de mieux nous engager dans la promotion de notre chère ville et à l'émergence du pays. C'est pourquoi, notre organisation, par ma voix remercie vivement et du fond du cœur l'Artp pour ce bijou de haute facture que nous allons jalousement conserver". Troisième du genre après celles offertes aux femmes maraîchères basées à Sagalkam et aux femmes victimes des mines basées à Ziguinchor, cette salle est équipée en ordinateurs, imprimantes, vidéos projecteurs avec un volet formation des acteurs. " L'Afartp dans son plan d'actions quinquennal a souhaité appuyer des groupements de femmes sur le volet du numérique conformément à notre philosophie car, la solidarité numérique c'est aussi l'autonomisation des femmes à travers les Tic", a déclaré la vice-présidente de l'Amicale des femmes de l'autorité de régulation des télécommunications et poste (Afartp), Awa Ndiaye.