Nécrologie : Rappel à Dieu du père de l’Ambassadeur Cheikh Niang

El hadji Abdoulaye Niang n’est plus. Il a été rappelé à Dieu ce vendredi 7 Juin. Il était le père de Cheikh Niang, Ambassadeur, Représentant du Sénégal auprès de l'ONU, M. Mamadou Niang, Dage du Ministère des Finances et du Budget et de M Bocar Niang, journaliste au Canada. La prière aura lieu, à 16h 00, à la Mosquée unité 05 des Parcelles Assainies suivi de son inhumation au cimetière de Cambérène. Dakaractu présente ses condoléances à la famille éplorée...