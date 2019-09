Nécrologie / Décès de l’infographe Mouhamed Fadel Niang

Nous devons d’apprendre le rappel à Dieu de Mouhamed Fadel Niang ce matin à Tiavouane. Il était le fils de Niamagne Niang ancien directeur artistique du journal Le Soleil.

Mouhamed était Infographe et travaillait beaucoup avec la presse dans le tirage des journaux et l’infographie. On peut citer entre autres Icônes Magazine, Le Soleil, L’Observateur, Le Soir, FaceDakar, Walfadjri etc.

La levée du corps aura lieu à 14 heures suivie de l’enterrement à Tivaouane.

Dakaractu s’associe à cette douleur et présente ses condoléances à la famille éplorée.