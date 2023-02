Ndiassane : Le Khalife général des Khadr remercie le Président Macky Sall et rappelle ses pressantes doléances

"Le prophète (PSL) a dit dans un Hadith authentique, que celui qui ne remercie pas son prochain ne remerciera point Allah (SWT)", lit-on dans un communiqué de la cellule de communication de Ndiassane. C'est dans ce sillage que le Khalife général des Khadr, Cheikh Bécaye Bécaye Kounta tient à remercier le Chef de l'État, Macky Sall, qui était son hôte, ce vendredi 10 février 2023, à Ndiassane. "Force est de constater que le Président de la République voue un grand respect et considération à la capitale khadriyya. En 2002, alors qu'il était ministre de l'énergie et coïncidant avec le Califat de Cheikh Bou Mouhamed Kounta (Baye Bou) après une visite de courtoisie chez le Khalife, ce dernier lui avait soumis les doléances de Ndiassane y compris l'éclairage public, en commençant par le croisement de Ndiassane appelé (Kandâ), de la route nationale jusqu’au village distant de presque de 2 km. Et il l'a réalisé à l'époque en moins de 20 jours ainsi que l'éclairage des villages environnants. Beaucoup de pistes et routes goudronnées ont été réalisées alors que Macky Sall était Premier ministre", renseigne la note. En effet, pour la famille Kountiyyou, ses relations avec le Président Macky Sall datent de très longtemps alors qu'il était ministre sous Me Abdoulaye Wade.



"Depuis son accession au pouvoir coïncidant avec le Califat de El hadji Mame Bou Mouhamed Kounta en 2012, il n'a cessé d'écouter le Khalif et de réaliser ses vœux. C'est le Président Macky Sall qui a construit la Maison des hôtes de Ndiassane appelée Résidence Cheikh Bou Mouhamed Kounta. À cela, s'ajoutent les routes goudronnées un peu partout à Ndiassane et l'électrification publique d'un Daara moderne entre autres", explique le document. Qui liste les doléances que les Khadr souhaitent que le Chef de l'État satisfasse. "Aujourd'hui, nous sommes sous le régne de Cheikh Bécaye Al Bécaye Kounta. Le Khalife a mis en place un programme qu'il compte dérouler les années à venir à coups de milliards FCFA et qui va donner un autre visage à Ndiassane, la capitale khadriyya.



Le Khalife réitère ses prières et ses remerciements au Président Macky Sall et demande à ce que ses doléances soient prises en compte et réalisées comme il l'a toujours fait pour le bien être des talibés Khadr. Il s'agit de l'assainissement de Ndiassane, du centre de centre de santé déjà accordé, du centre commercial, du marché de Ndiassane, d'un Lycée professionnel, le reprofilage des voies, axes et du corniche de Ndiassane et d'ériger Ndiassane en commune spéciale sans compter l'emploi des jeunes, car Ndiassane regorge de jeunes et de cadres qui courent toujours derrière un travail décent".

Selon toujours le communiqué, "la famille Kountiyyou remercie également l'ensemble du gouvernement du Sénégal, particulièrement le ministre de l'intérieur ainsi que le président du Conseil économique social et environnemental (CESE), Idrissa Seck, qui est un fils du Khalife et un proche de Ndiassane."

Nous rappelons, poursuit la note, "le deuxième grand évènement de Ndiassane appelé "Goudi Cheikh" qui marque le Nisfou-Chaabane ou 14 Chaabane dans le mois lunaire qui commémore le rappel à Dieu du vénéré Cheikh Bou Mouhamed et qui aura lieu en début mars 2023 à Ndiassane".

Concluant, le document rappelle également que "Ndiassane est toujours reconnaissant au bien fait et le sera éternellement. C'est ainsi qu'Allah (SWT) nous parle dans le Coran : Sourate Ibrahim ; verset 07 . " Si tu es reconnaissant, je te donnerai plus".