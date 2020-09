Ndiaganiao : Le maire rappelle à Macky Sall ses promesses et tacle Oumar Youm.

Les populations de Ndiaganiao sous la houlette de leur maire, ont montré leur mécontentement au président Macky Sall et à son ministre des transports terrestres, El Hadj Oumar Youm natif de la zone.



En compagnie du président de la gare routière et des chauffeurs, le maire de Ndiaganiao a rompu le silence concernant la route reliant Sandiara à leur commune. 'Nous sommes là pour éviter que l'irréparable ne se produise. L'année dernière il y avait un accident. Nous avons écrit depuis Abdoulaye Diallo, mais rien. C'est le président Macky Sall qui avait promis aux populations lors de l'inauguration de l'Aibd de faire la route Sandiara / Ndiaganiao. Quand Oumar Youm a été nommé ministre du transport, nous avions espoir que notre problème serait vite résolu parce qu’étant fils du terroir", regrette Gana Gningue, le maire de Ndiaganiao.



Même son de cloche du côté du président de la gare routière : "Macky Sall connaît bien Ndiaganiao pour l’avoir fréquenté. Nous sommes très déçus de lui et de Oumar Youm qui habite avec nous, mais qui n'a rien fait. Nous demandons, en conséquence à Macky Sall de nous aider en nous faisant la route Sandiara /Ndiaganiao..."