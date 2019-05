NOMINATION DE CHEIKH AWA BALLA FALL : Malaise à l’Inspection générale d'Etat

La nomination de Cheikh Awa Balla Fall comme Inspecteur général d'État (Ige) a créé un réel malaise au sein de l'un des corps les plus prestigieux du Sénégal. Libération révèle d'ailleurs que le premier acte le nommant, hors concours, avait été remis en cause au niveau de l'Ige avant qu'un deuxième acte ne tombe... quatre mois plus tard.