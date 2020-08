NÉCROLOGIE / L'imam Mouhamadou Lamine Sarr des Hlm a tiré sa révérence.

Le monde musulman vient de perdre le très célèbre Imam des HLM de Dakar. L'Imam Mouhamadou Lamine Sarr a tiré sa révérence ce mercredi 18 août 2020. Le regretté disparu organisait annuellement des ziarras auxquels prenaient part des personnalités religieuses, coutumières et politiques de Dakar et du Sénégal.

En 2016, lors de la 9 ème édition de ce rendez-vous auquel avaient pris part le défunt ministre l’Imam Mouhamadou Bamba Ndiaye, le Grand Serigne de Dakar, Abdoulaye Makhtar Diop, il disait que "Dieu a créé l'homme à son image et que se connaître d'abord permettrait à l'homme de connaître l'essentiel du message divin pour une meilleure pratique de sa religion. "

Il parlait aussi de la mort, confiant que la prière mortuaire précédée du bain mortuaire et le tout couronné par une inhumation étaient des bienfaits accordés à l'être humain. "Rien que pour ça, disait-il, l'homme devrait passer sa vie à rendre grâce à Dieu".

Dakaractu prie pour le repos en paix de son âme.