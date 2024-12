Mystère au canal de Pikine-Nord : le corps de Serigne Ndiaye retrouvé dans un canal après quatre jours de disparition

Une tragédie qui soulève bien des interrogations. Ce mercredi, les habitants de Pikine-Nord ont été bouleversés par la découverte macabre du corps de Serigne Ndiaye, flottant dans un canal. Disparu depuis quatre jours, cet homme de 41 ans, décrit par sa famille comme souffrant de troubles de santé, laisse derrière lui une scène empreinte de mystère et d’émotion.



Selon L’Observateur, c’est en début d’après-midi que l’alerte a été donnée. « Pendant plusieurs heures, les habitants de Pikine-Nord sont restés hébétés », rapporte le journal. L’apparition du corps a attiré une foule dense, entre stupeur et spéculations. Crime, accident ou acte désespéré ? Les hypothèses allaient bon train jusqu’à l’arrivée des autorités.



La police de Pikine, appuyée par la police scientifique et technique ainsi que les sapeurs-pompiers, a rapidement sécurisé les lieux. Le corps, longuement immergé dans les eaux stagnantes, présentait déjà des signes de décomposition avancée. Cependant, comme le souligne L’Observateur, « aucune trace de blessures n’a été relevée sur le corps », renforçant l’hypothèse d’une chute accidentelle.



La famille du défunt, qui avait signalé sa disparition quatre jours plus tôt, a été appelée pour identifier le corps. Soutenue par les autorités, elle a confirmé qu’il s’agissait bien de Serigne Ndiaye. Selon un proche, « le défunt était malade et il lui arrivait souvent de quitter la maison pour aller se promener ».



Après les constats de rigueur et la désinfection du site, le corps a été transféré à la morgue d’un hôpital en attendant les résultats de l’autopsie. Celle-ci devra lever le voile sur les circonstances exactes de cette mort tragique.



Alors que Pikine-Nord panse ses émotions, les questions persistent. Que s’est-il réellement passé dans ce canal ? L’autopsie et l’enquête de la police pourraient apporter des réponses, mais pour l’instant, un sentiment de perte et de perplexité demeure.



Un quartier sous le choc



La disparition et la découverte de Serigne Ndiaye sont un rappel douloureux de la précarité de certaines zones urbaines où les infrastructures, comme les canaux, représentent un danger latent. Pour les habitants de Pikine-Nord, ce drame relance aussi le débat sur les mesures de sécurité et la vigilance envers les personnes vulnérables.



Comme le conclut L’Observateur, ce n’est qu’après les résultats de l’autopsie que « cette énigme pourrait enfin trouver une réponse, mettant fin aux spéculations ».