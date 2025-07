Mystère à Gadaye : Un gardien sexagénaire retrouvé mort, le corps en décomposition dans sa chambre de fortune

La nuit du dimanche 13 juillet a été marquée par une macabre découverte à Gadaye, un quartier paisible secoué par une mort aussi mystérieuse qu’inquiétante. Un homme âgé d’une soixantaine d’années, du nom de Modou Sarr, a été retrouvé sans vie dans une chambre de fortune utilisée par des agents de gardiennage, située non loin du rond-point de Gadaye. Le plus troublant ? Son corps était déjà en état de décomposition avancée, selon le récit publié par L’Observateur.











Une absence qui intrigue









Tout a commencé le vendredi 11 juillet, lorsque Modou Sarr a informé ses collègues qu’il voulait se reposer dans la petite case en paille servant d’abri collectif aux gardiens de la zone. Un geste anodin, mais qui marquera le début d’une inquiétante disparition. Les heures, puis les jours ont passé sans qu’aucun signe de vie ne vienne de Modou. Aucun bruit. Aucune sortie. Aucune réponse à l’appel.







Dimanche soir, poussés par une inquiétude grandissante, ses compagnons de veille ont tenté de regarder à travers la fenêtre. Une odeur insupportable a aussitôt saisi leurs narines, comme un sinistre présage. La porte étant verrouillée de l’intérieur, ils n’ont eu d’autre choix que de la forcer.











Une scène glaçante









C’est alors que l’horreur leur est apparue : sur un lit de fortune, gît le corps sans vie de leur collègue, déjà en début de décomposition. La chambre empestait la mort. Choqués, les gardiens ont immédiatement alerté la famille de Modou Sarr. Celle-ci s’est précipitée sur les lieux, effondrée par la scène, avant de prévenir les forces de l’ordre du poste de police de Wakhinane Nimzatt.







Les sapeurs-pompiers, dépêchés sur place, ont procédé à l’évacuation du corps vers la morgue de l’hôpital Dalal Jamm. Une enquête a été aussitôt ouverte pour faire toute la lumière sur cette mort mystérieuse. Une autopsie sera menée à l’hôpital Idrissa Pouye de Grand-Yoff pour déterminer les causes exactes du décès.











Une vie simple, un départ énigmatique









Selon L’Observateur, Modou Sarr était célibataire, sans enfant, et exerçait à la fois comme gardien et comme pêcheur. Ce qui intrigue davantage, c’est que d’après ses proches, il ne souffrait d’aucune maladie connue. Un décès soudain, sans signe avant-coureur, qui sème le doute et laisse planer une ombre sur les circonstances exactes de sa mort.