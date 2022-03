Mouvement d’humeur à la SEN’EAU : L’intersyndicale des travailleurs compte déposer un préavis de grève.

Arborant des brassards rouges, les travailleurs regroupés au sein de l’intersyndicale des travailleurs de la Société Nationale de Gestion, d'exploitation et de Distribution de l’eau potable au Sénégal, la SEN’EAU, ont battu le macadam pour dénoncer leurs dures conditions de travail.



Dans le cadre de son plan d’action déroulé depuis le 14 mars 2022, l’intersyndicale a tenu un point de presse ce jeudi 24 mars pour fustiger le non-respect du mémorandum rédigé par la direction de ladite structure. Ainsi, les syndicalistes n’ont pas manqué de dénoncer l’absence de dialogue social de la part de la directrice de la structure, Jahny Arnal, depuis son installation et de son DRHT qui, selon eux, préfèrent instaurer la ruse et la division des acteurs comme mode de négociation.



Désigné porte-parole du jour, Amadou Dieng, délégué du personnel de la SEN’EAU a fait savoir que l’intersyndicale a tiré la sonnette d’alarme lors de notre conférence de presse du 14 mars 2022 sur les conséquences d’un mouvement d’humeur imminent du personnel dont serait responsable la directrice générale de la SEN’EAU, qui depuis cette date n’a apporté aucune réponse concrète au premier point du mémorandum des travailleurs de 2019 à savoir, une augmentation des salaires à hauteur de 40 %.



« En lieu et place, c’est une direction générale qui nous annonce des déficits répétés dans ses résultats, ce qui était prévisible pour toute entreprise qui démarre. Mais, ce qu’elle ne dit pas, c’est l’augmentation considérable de son chiffre d’affaires avec le démarrage de l’Usine de Keur Momar Sarr 3, l’arrivée de 100 000 M3/jour et la seconde phase de 100 000 m3 attendues dans quelques semaines.



À noter que 100 000 M3 représentent un chiffre d’affaires supplémentaire d’environ 15 milliards de francs Cfa », a-t-il relevé.



Conscient de tous les sacrifices consentis par le personnel, l’intersyndicale avertit qu’elle mettra en œuvre la seconde phase de son plan d’action à savoir saisir la direction générale du travail et de la sécurité sociale par une notification de conflit collectif. À cet effet, il menace de déposer un préavis de grève afin d’amener la SENEAU à trouver des solutions aux véritables préoccupations des travailleurs...