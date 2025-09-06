Moussa Niakhaté promet la guerre : « On va conquérir le Congo pour viser le titre ! »

Déterminé et ambitieux après la victoire des Lions, Moussa Niakhaté a affiché une confiance sans faille. « Déjà, on est content de gagner ce premier match pour s’offrir une voie vers la RD Congo. On va y aller à fond, essayer de minimiser les erreurs et aller conquérir le titre », a-t-il lancé avec assurance. Un message clair : le Sénégal n’est pas seulement en mission, il est en croisade pour imposer sa suprématie et décrocher la qualification mondiale.