Moussa Diakhaté fait ses adieux à Pape Diop de Bokk Gis Gis et lance un nouvel élan politique Nguir Sénégal Bi Gueune (NEL)

Moussa Diakhaté a officialisé sa rupture avec le mouvement Bokk Gis Gis et a annoncé la création d’une nouvelle initiative politique baptisée "Un Nouvel Élan Libéral Nguir Senegal Bi Gueune" (NEL). Cette décision, marquée par un ton ferme et résolu, a été prise après de longues réflexions sur la situation actuelle du pays.



Dans un discours vibrant, Diakhaté a remercié le président Pape Diop pour son mentorat, mais a souligné qu'il était désormais temps pour lui de prendre ses distances et de tracer son propre chemin politique.







"Je ne suis pas en quête de pouvoir personnel", a déclaré Diakhaté, soulignant qu’il s’engage dans une démarche résolument tournée vers l’avenir du Sénégal. Selon lui, la jeunesse doit désormais prendre les rênes du pays pour répondre aux défis contemporains. Diakhaté se présente comme l'incarnation d'un nouveau souffle politique, loin des vieux schémas et des promesses non tenues. Ses ambitions sont claires : redonner espoir à une population désillusionnée, résoudre les problématiques économiques, et proposer des solutions audacieuses pour le développement du pays. Il a également annoncé sa candidature aux prochaines élections municipales, avec l'objectif de prendre la tête de la mairie de Dakar Plateau.