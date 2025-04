Mouhamed Ba, capitaine des U15 : « Ce qui nous attend n’est pas facile… mais on est confiant! »

Le capitaine des joueurs U15, Mouhamed Ba, a réagi au micro de Dakaractu. Selon lui, la compétition ne sera pas facile, mais ils sont très optimistes quant à l'idée de remporter le trophée.

« On est très content de la remise du drapeau avec le staff, on s’est très bien préparé. Maintenant, on est focus sur la compétition en sachant très bien que ce qui nous attend n’est pas facile. Mais avec cette préparation et avec le staff, on est confiant de remporter la coupe inchallah ».