Mort d’un membre de la sécurité de Barth parmi les 88 personnes arrêtées à Saint-Louis : « Bassirou Diop est la deuxième victime de cette injustice », selon le maire de Dakar

Par un communiqué transmis à Dakaractu, le maire de Dakar, Barthélémy Dias, a annoncé la mort d'un des membres de sa sécurité à la prison de Saint-Louis. " C’est avec une immense tristesse et une profonde indignation que nous annonçons la mort de Bassirou Diop dans les geôles du pouvoir actuel , membre dévoué de notre équipe de sécurité, injustement pris en otage à Saint-Louis avec 83 de ses camarades, suite à une arrestation barbare de la BIP sur instruction du régime en place. Ce drame survient dans un contexte marqué par une répression systématique et une instrumentalisation des institutions à des fins politiques », a-t-il regretté.



" Bassirou Diop est la deuxième victime de cette injustice. Nous déplorons également la mort tragique du père d’un autre agent, survenue alors qu’il venait au pseudo procès, pour soutenir son fils poursuivi dans une affaire politique infondée. Ces pertes sont le résultat direct d’un acharnement contre un homme qui défend la démocratie et la justice sociale. Ces décès symbolisent le coût humain inacceptable de la dérive autoritaire que subit présentement notre pays », a-t-il poursuivi.



Le maire de Dakar appelle également " à la libération immédiate et sans condition de tous les détenus, y compris les membres de notre sécurité. À leurs familles, nous adressons nos condoléances les plus sincères et notre solidarité inébranlable. Dans ce moment de deuil et de colère, nous appelons à l’unité et à la mobilisation de tous les citoyens épris de justice pour mettre fin à cette oppression". " Ensemble, marchons et restons concentrés sur « l’essentiel", a-t-il conclu.