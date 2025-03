Mondial 2026 : Lamine Camara réagit à l’intégration des nouveaux joueurs dans la sélection nationale

À la suite de la publication de la liste du sélectionneur national Pape Thiaw le 13 mars dernier, qui a intégré de nouveaux joueurs dans la tanière, notamment Assane Diao, Cheikh Tidiane Niass, Ilay Camara et Richard Sagna, Lamine Camara s’est exprimé ce 17 mars 2025 sur l’arrivée de ces nouveaux éléments en équipe nationale. Il a pris la parole lors de la traditionnelle conférence de presse organisée après la séance d’entraînement.



Interpellé sur la sélection de Richard Sagna, évoluant à l’AS Douane et seul joueur local retenu, Lamine Camara a d’abord félicité ce dernier. Il a souligné que cette sélection prouve qu’il existe des talents au niveau local. Le jeune milieu de terrain a également affirmé que cette décision serait une source de motivation pour les autres joueurs évoluant dans les championnats locaux, leur montrant que les portes de la sélection nationale leur sont ouvertes.



Concernant l’intégration des nouveaux joueurs venant des grands championnats européens, Lamine Camara s’est montré convaincu de leur expérience. Il a assuré que ces joueurs sont parfaitement conscients du niveau exigé en équipe nationale et de la concurrence au sein du groupe. Le pensionnaire de Monaco a exprimé l’espoir que ces nouveaux venus apporteront une touche supplémentaire à l’équipe, renforçant ainsi les ambitions collectives.



Alain Bonang