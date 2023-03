Modernisation du Transport terrestre : « Il est évident qu’en injectant 2.000 taxis dans le système, cela permettra de changer le visage de nos villes comme Dakar et Thiès. » ( Aubin Sagna/SG MITTD)

Dans le cadre de la relance de l'amélioration de la mobilité urbaine, un partenariat public-privé entre l'État du Sénégal et le fournisseur Sen Iran Auto a été concrétisé depuis 2021, à travers un protocole d'entente signé par le CETUD, pour l'acquisition de 2.000 véhicules. Le Fonds de Développement des Transports Terrestres (FDTT), créé par l’État, va participer au financement du projet, en collaboration avec le FONGIP. Une convention de financement du programme a été signée ce 22 mars pour faciliter le financement et sécuriser les crédits consentis par les opérateurs, et définir le rôle de chaque partie prenante. Selon le secrétaire général du ministre des Infrastructures terrestres et du désenclavement, Aubin Sagna : « Je viens de présider sur instruction du Ministre Mansour Faye, cette cérémonie de signature de convention. La première concerne le Fonds de Développement des Transports Terrestres (FDTT) et le FONGIP".



Il poursuit : "C’est un accord qui permet d’instaurer désormais des mécanismes de collaboration dédiés au segment des transports et l’autre à la garantie des investissements. La deuxième convention est composée de plusieurs parties qui sont le FONGIP, le FDTT, SEN IRAN AUTO, la Direction générale du Transport terrestre, le CETUD. Cette convention va permettre la modernisation du parc automobile voyageur sur le segment urbain. Nous nous en félicitons car tout le monde connaît l’état de vétusté dudit parc. Il est évident qu’en injectant 2.000 taxis dans le système, cela permettra de changer le visage particulièrement de nos villes comme Dakar et Thiès », a-t-il annoncé lors de cette rencontre qui s’est tenue dans les locaux du Ministère du Transport situé à Diamniadio.