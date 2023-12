Modernisation des services de la Poste : Le groupe envisage de se soumettre à la certification aux normes de sécurité

Après l'Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP) qui a annoncé ce lundi sa certification à ISO-9001 version 2015, le groupe la Poste envisage également d'instaurer un système de management de la sécurité. Ainsi, il va entamer le processus pour la certification de son organisme. Avec ces standards de normes, la Poste va essayer de se hisser vers les plus hauts standards internationaux de l’Union postale universelle.



L'annonce a été faite par le Directeur général de la Poste, Mahamadou Diaité lors de son intervention à l'occasion de la cérémonie de lancement de l'interopérabilité et partage des infrastructures dans le secteur postal tenu ce mardi 19 décembre à l'hôtel King Fahd Palace.



"Nous envisageons de nous soumettre à la certification aux normes de sécurité pour tous les objets, qu'il s'agisse des lettres, paquets ou colis, mais aussi pour les infrastructures", a déclaré M. Diaité.



Par ailleurs, le directeur de la Poste projette, d'ici l'année 2024, la modernisation de ses principaux bureaux de change pour en faire un important hub sous-régional en 2024.