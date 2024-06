Mise en place d'une coopérative agricole communale à Koul : Désaccord entre des acteurs de développement et le maire

Le nouveau régime a fait état de sa volonté de relever le défi de la souveraineté alimentaire en passant par la mise en place de coopératives agricoles communales.



En effet, la commune de Koul ( département de Tivaouane) a voulu prendre les devants en organisant une AG constitutive de sa coopérative agricole communale afin de débarquer les intermédiaires dudit secteur. Mais des acteurs de développement ont décidé d'élever la voix pour s'insurger contre la mise en place, hier d'une entité de ce genre sans que les autorités administratives n'aient été amenées à porter ce projet, disent-ils.



Selon Mamadou Bousso Diop dit Mara, si l'État veut aller vers la mise en place de sociétés de coopératives agricoles pour booster davantage ce secteur et corriger par ricochet les disparités, on ne devrait pas mettre la charrue avant les bœufs dans la commune de Koul.



D'après lui, c'est l'autorité préfectorale ( le sous-préfet de Mérina Dakhar), qui doit tout coiffer en invitant l'ensemble des acteurs dont la commune afin d'aller vers la mise en place de cette entité et non aucune autre autorité locale. Et que les élus locaux doivent jouer tout simplement un rôle de facilitateur dans ce projet.



Un appel a été lancé à l'endroit de l'État afin que cette anomalie soit rapidemennt corrigée...