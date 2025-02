Mise en œuvre soutenable du nouvel agenda de transformation de la gestion des finances publiques : le président PR Diomaye demande au Premier ministre d'engager des concertations

À l'occasion du Conseil des ministres de ce mercredi 19 février 2024, le chef de l’État a demandé au Premier ministre d’engager des concertations avec toutes les forces vives de la nation, les centrales syndicales, le secteur privé national et le patronat, notamment. L'objectif principal est de partager avec précision les conséquences de la situation actuelle et de trouver des consensus adaptés à la mise en œuvre soutenable du nouvel agenda de transformation de la gestion des finances publiques, tout en garantissant la solidarité et la protection sociale des couches vulnérables.