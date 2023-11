Ministère du Commerce-Contrôle des prix : les services déconcentrés dotés d'une centaine de pick-up

Le chef de l'État Macky Sall a réceptionné, ce mercredi 22 novembre 2023, au Palais de la République, une centaine de véhicules de type Pick Up. Des véhicules destinés aux services déconcentrés du ministère du Commerce, afin de veiller au contrôle des prix sur le marché.



Le ministre du Commerce, de la consommation et des petites et moyennes Entreprises, Abdou Karim Fofana, a expliqué face à la presse et au président de la République, que "ces véhicules vont permettre aux services déconcentrés du ministère du Commerce, de vérifier sur le terrain si les prix proposés aux sénégalais sont réglementaires ou pas".



Ainsi, poursuit -il, "l'État a démarré dans six régions la construction de service régional du commerce. A Dakar, le Président nous a donné un terrain pour y construire un service régional du commerce et un entrepôt où l'on pourrait déposer les produits saisis sur le marché et qui ne répondent pas aux normes", fait savoir le ministre du Commerce.



La cérémonie de réception s'est faite au Palais, devant le chef de l'État et le Premier Ministre Amadou Ba.