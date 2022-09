Ministère de la jeunesse : Pape Malick Ndour prend le relai et promet d'assurer la continuité des projets entamés par Néné Fatoumata Tall.

Le ministre de la jeunesse sortant, Néné Fatoumata Tall, vient de transmettre le flambeau à son successeur Pape Malick Ndour, en cette matinée du vendredi 23 septembre 2022.



Une passation de service effectuée dans la plus grande sobriété, conformément aux recommandations de l'autorité. Une occasion bien saisie par le nouveau responsable de la jeunesse pour remercier et féliciter l’ex ministre pour son travail remarquable et son engagement. Ce qui a permis de constater aujourd'hui les résultats positifs.



En perspective, il promet de faire le maximum pour assurer cette nouvelle fonction, qui sera en grande partie une continuité des programmes et projets déjà tracés par son prédécesseur.