Mines et géologie / Passation de service : Aissatou S. Gladima passe le témoin à Oumar Sarr.

Le jeu de chaises musicales se poursuit dans les sphères ministérielles. C'était au tour du département des mines et de la géologie d'accueillir son nouveau ministre, Monsieur Oumar Sarr.



Aissatou Sophie Gladima a passé le témoin à ce dernier lors d'une cérémonie sobre et solennelle comme préconisé par le Chef de l’État en conseil des ministres.



Selon cette dernière, " j’ai eu à le féliciter d'avoir accepté la main tendue du président de la République, pour venir soutenir un ami et un frère…. Cette acceptation va renforcer cette paix que l'on envie au Sénégal. On ne peut pas développer un pays dans la violence. Nous travaillons pour les populations sénégalaises. On doit servir et oublier nos personnes. Le président de la République pense aux Sénégalais. Grâce à cette cohésion sociale nous pourrons atteindre les 5 programmes phares fixés par l'État du Sénégal... Connaissant votre engagement, votre humilité, je sais que vous et votre équipe vous allez atteindre vos objectifs…Vous étiez un grand homme et vous continuerez à l’être", dira -t- elle.



Prenant la parole à son tour, Le Ministre des Mines et de la Géologie, Oumar Sarr, a salué le travail remarquable abattu par le Ministre sortant. Selon lui, " C'est un challenge. C'est une confiance que le chef de l'Etat a placée en nous. Le président nous a appelé dans un gouvernement élargi dans un contexte où la sous-région est secouée par des instabilités. Je tenais à le remercier car avec les résultats des joutes électorales, il aurait pu continuer seul avec ses alliés, mais il a pensé à faire appel à nous pour une cohésion sociale, pour regrouper toutes les énergies ... Le pays vaut ça et c'est ça le Sénégal".



Cette cérémonie qui a vu la participation du personnel de ce département et des proches collaborateurs du nouveau Ministre Oumar Sarr, s'est tenue ce 6 Novembre 2020 à la sphère Ministérielle OTD de Diamniadio.