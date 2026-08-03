Migration irrégulière : 173 candidats interceptés par la Gendarmerie dans le centre du Sénégal durant le week-end du Magal


Migration irrégulière : 173 candidats interceptés par la Gendarmerie dans le centre du Sénégal durant le week-end du Magal
La Gendarmerie nationale a annoncé avoir intercepté 173 candidats à la migration irrégulière au cours de deux opérations menées les 31 juillet et 1er août 2026 par la Légion de Gendarmerie de Kaolack, dans le cadre de la lutte contre les départs clandestins vers l'Europe.
D'après la note publiée par la Gendarmerie Nationale, la première opération a été conduite le 31 juillet par la Brigade territoriale de Sokone, appuyée par l'Escadron de Surveillance et d'Intervention (ESI) de Sokone ainsi qu'une équipe de l'Escadrille d'Appui Drones de la Gendarmerie nationale. Déployés dans la forêt du village de Bossinkang, dans la commune de Toubacouta, les gendarmes ont interpellé 36 candidats à l'émigration irrégulière.
Selon les premiers éléments de l'enquête, ces personnes s'étaient regroupées dans cette zone forestière en attendant leur embarquement pour un départ clandestin vers l'Europe, initialement prévu dans la nuit du 1er au 2 août 2026.
Une seconde opération a été menée dans la nuit du 1er au 2 août par la Brigade de proximité de Nioro, après l'exploitation d'un renseignement faisant état d'un départ imminent par voie maritime. Une patrouille fluviale a été déployée dans le secteur de Fandiongue et de ses environs, identifiés comme un point de passage des embarcations en provenance de Sokone.
Les gendarmes y ont surpris une pirogue dissimulée au bord de la mangrove avec à son bord des candidats à la migration irrégulière. Profitant de l'effet de surprise, ils ont procédé, sans incident, à l'interpellation des trois capitaines de l'embarcation ainsi que de l'ensemble des passagers.
Cette seconde intervention a permis l'arrestation de 137 personnes, réparties comme suit : 116 hommes, 15 femmes, 6 enfants.
Selon leur nationalité, les personnes interpellées se répartissent ainsi : 104 Sénégalais (91 hommes, 8 femmes et 5 enfants) , 7 Maliens,  14 Gambiens (12 hommes et 2 femmes) , 12 Guinéens (7 hommes, 5 femmes et 5 enfants).
Les forces de sécurité ont également saisi un important matériel logistique destiné à l'organisation de cette traversée clandestine, comprenant :
une pirogue de 18 mètres,  deux moteurs hors-bord de 40 CV (Yamaha et Parsun) ,  238 bidons de 20 litres de carburant, représentant un total de 4 760 litres.
Au total, ces deux opérations ont permis l'interpellation de 173 candidats à la migration irrégulière ainsi que la saisie d'importants moyens logistiques, illustrant la poursuite des actions de la Gendarmerie nationale contre les réseaux organisant les départs clandestins par voie maritime.
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Lundi 3 Août 2026
Dakaractu



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