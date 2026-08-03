Amour, influence et vol de plus de 100 millions à Sandaga : « Bébé Réma » libérée après avoir restitué une voiture, remboursé 5 millions et promis de solder le reste

Arrêtée dans le cadre d’une enquête portant sur le détournement de plus de 100 millions de francs CFA au préjudice d’un commerçant établi à Sandaga, l’influenceuse connue sous le nom de « Bébé Réma » a finalement été remise en liberté provisoire. Selon Libération, elle aurait bénéficié de 19 millions de francs CFA provenant des sommes dérobées. Elle a restitué une voiture, versé cinq millions en espèces et s’est engagée à rembourser le montant restant suivant un échéancier.


Amour, influence et vol de plus de 100 millions à Sandaga : « Bébé Réma » libérée après avoir restitué une voiture, remboursé 5 millions et promis de solder le reste
Une relation amoureuse au point de départ de l’affaire
Une histoire sentimentale impliquant un jeune homme de 18 ans et une célèbre influenceuse aurait progressivement débouché sur une affaire portant sur plus de 100 millions de francs CFA.
D’après les informations rapportées par Libération, le jeune homme, fils d’un commerçant établi à Sandaga, entretenait une relation avec l’influenceuse surnommée « Bébé Réma ». Il aurait été profondément amoureux de cette dernière.
Profitant des sentiments que le jeune homme éprouvait à son égard, l’influenceuse aurait, selon le journal, participé à la mise en place d’un stratagème destiné à l’amener à dérober de l’argent à son père.
Le mode opératoire précis n’est toutefois pas détaillé par Libération.
Plus de 100 millions de francs CFA encaissés
Selon les éléments rapportés, les retraits ou détournements se seraient poursuivis jusqu’à atteindre une somme supérieure à 100 millions de francs CFA.
L’affaire a éclaté lorsque le commerçant aurait surpris son fils en train de prendre de l’argent. Confronté par son père, le jeune homme aurait reconnu les faits et livré des informations ayant conduit au dépôt d’une plainte.
« Plus de 100 millions de francs CFA ont été encaissés ainsi par la bande avant que le père de la victime, qui a pris son fils sur le fait et recueilli ses aveux, porte plainte », rapporte Libération.
L’enquête a ensuite été confiée à la Brigade de recherches de Keur Massar.
« Bébé Réma » interpellée avec sept autres personnes
Les investigations ont conduit à l’interpellation de « Bébé Réma » ainsi que de sept autres personnes. Les mis en cause sont poursuivis, selon le journal, pour extorsion de fonds sur mineur, recel et blanchiment de capitaux.
À ce stade, les responsabilités individuelles devront être définitivement établies par la justice. Les faits reprochés aux différentes personnes citées restent donc soumis à l’appréciation des autorités judiciaires.
Libération précise que certains individus impliqués ou cités dans l’enquête auraient réussi à quitter le territoire national avant que l’affaire ne soit rendue publique.
Ces derniers sont toujours recherchés.
Une implication évaluée à 19 millions de francs CFA
La part attribuée à l’influenceuse dans les sommes détournées serait estimée à 19 millions de francs CFA.
Dans le cadre de la procédure, « Bébé Réma » aurait restitué une voiture achetée avec une partie des fonds concernés. Elle aurait également remboursé cinq millions de francs CFA en espèces.
Il resterait donc une partie du montant à régler. L’influenceuse se serait engagée à rembourser le reliquat suivant un système de versements échelonnés.
La restitution du véhicule, le paiement partiel en espèces et la promesse de remboursement auraient joué un rôle dans sa remise en liberté provisoire.
Une médiation pénale pour plusieurs suspects
Selon Libération, presque tous les autres suspects interpellés ont également obtenu une liberté provisoire à la suite d’une médiation pénale.
Cette procédure aurait permis à plusieurs mis en cause de restituer une partie des sommes ou des biens reçus dans le cadre de cette affaire.
Au total, huit personnes, dont « Bébé Réma », auraient déjà procédé à des remboursements partiels. Leur remise en liberté ne met toutefois pas fin à la procédure judiciaire.
L’influenceuse devra notamment respecter l’engagement pris concernant le paiement du reste des 19 millions de francs CFA qui lui sont attribués.
Des suspects toujours dans la nature
L’affaire est encore loin de son épilogue. Si plusieurs personnes arrêtées ont commencé à rembourser les sommes qui leur sont reprochées, d’autres individus sont toujours introuvables.
Certains auraient quitté le Sénégal avant l’éclatement du dossier. Les enquêteurs poursuivent leurs recherches afin de les localiser et de déterminer précisément le rôle joué par chacun dans le détournement des fonds.
Autres articles
Lundi 3 Août 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Lendemain de Magal : Une reprise très timide des activités à Dakar

Lendemain de Magal : Une reprise très timide des activités à Dakar - 03/08/2026

Migration irrégulière : 173 candidats interceptés par la Gendarmerie dans le centre du Sénégal durant le week-end du Magal

Migration irrégulière : 173 candidats interceptés par la Gendarmerie dans le centre du Sénégal durant le week-end du Magal - 03/08/2026

18 SAFAR 2026 – Au nom du Khalife, Cheikh Bass regrette « le monde qui s’autodétruit », prie pour les âmes perdues dans des accidents et relève les énormes retombées économiques du Grand Magal.

18 SAFAR 2026 – Au nom du Khalife, Cheikh Bass regrette « le monde qui s’autodétruit », prie pour les âmes perdues dans des accidents et relève les énormes retombées économiques du Grand Magal. - 03/08/2026

Cérémonie officielle du Magal / Le ministre de l’Intérieur délivrant le message du Chef de l’Etat: « Le Sénégal ne peut se construire sans cohésion et sans unité… »

Cérémonie officielle du Magal / Le ministre de l’Intérieur délivrant le message du Chef de l’Etat: « Le Sénégal ne peut se construire sans cohésion et sans unité… » - 03/08/2026

🔴 DIRECT / TOUBA | CÉRÉMONIE OFFICIELLE DU GRAND MAGAL DE TOUBA 2026

🔴 DIRECT / TOUBA | CÉRÉMONIE OFFICIELLE DU GRAND MAGAL DE TOUBA 2026 - 03/08/2026

Afflux migratoire à Ceuta: le gouvernement marocain réagit après cinq jours de silence

Afflux migratoire à Ceuta: le gouvernement marocain réagit après cinq jours de silence - 03/08/2026

Grand Magal 2026 : immersion au Daaray Kamil, le sanctuaire où dort le trésor intellectuel de Cheikh Ahmadou Bamba

Grand Magal 2026 : immersion au Daaray Kamil, le sanctuaire où dort le trésor intellectuel de Cheikh Ahmadou Bamba - 03/08/2026

Mandat présidentiel de 5 à 7 ans : Aminata Touré recadre le débat sur le septennat, Baye Mayoro Diop persiste dans sa proposition...

Mandat présidentiel de 5 à 7 ans : Aminata Touré recadre le débat sur le septennat, Baye Mayoro Diop persiste dans sa proposition... - 02/08/2026

Yoor-Yoor Magal / Repentance et transmission: Cheikh Ahmadou Bamba, l’éternel enseignement ou le retour à soi-même

Yoor-Yoor Magal / Repentance et transmission: Cheikh Ahmadou Bamba, l’éternel enseignement ou le retour à soi-même - 02/08/2026

Grand Magal de Touba : entre embouteillages géants et foule immense, les charretiers tiennent la ville en mouvement

Grand Magal de Touba : entre embouteillages géants et foule immense, les charretiers tiennent la ville en mouvement - 01/08/2026

Magal Touba 2026: La cité religieuse se métamorphose sous le poids de la spiritualité et la dévotion

Magal Touba 2026: La cité religieuse se métamorphose sous le poids de la spiritualité et la dévotion - 01/08/2026

Grand Magal de Touba : près de 5 000 policiers, des drones, un dispositif anti-drones, 212 véhicules et 37 motos déployés…289 personnes interpellées

Grand Magal de Touba : près de 5 000 policiers, des drones, un dispositif anti-drones, 212 véhicules et 37 motos déployés…289 personnes interpellées - 01/08/2026

🔴 DIRECT | grand Magal de Touba 2026 : La Police Nationale livre les actions de son dispositif

🔴 DIRECT | grand Magal de Touba 2026 : La Police Nationale livre les actions de son dispositif - 01/08/2026

L’Espagne installe une barrière flottante à la frontière de Ceuta - Le bilan monte à 67 morts

L’Espagne installe une barrière flottante à la frontière de Ceuta - Le bilan monte à 67 morts - 01/08/2026

Magal de Touba 2026 : « La préservation de notre cadre de vie est un acte de foi », plaide Serigne Mame Mor Mbacké (président de l’association Touba Ca Kanam)

Magal de Touba 2026 : « La préservation de notre cadre de vie est un acte de foi », plaide Serigne Mame Mor Mbacké (président de l’association Touba Ca Kanam) - 01/08/2026

Abdoulaye Wilane, porte-parole du Parti socialiste (PS) met en garde contre la transhumance : «La banalisation de la transhumance fragilise notre démocratie…Les Sénégalais attendent autre chose que des querelles politiques »

Abdoulaye Wilane, porte-parole du Parti socialiste (PS) met en garde contre la transhumance : «La banalisation de la transhumance fragilise notre démocratie…Les Sénégalais attendent autre chose que des querelles politiques » - 01/08/2026

Trafic de migrants : un vaste réseau démantelé à Ziguinchor, plus de 100 candidats au départ vers les Canaries

Trafic de migrants : un vaste réseau démantelé à Ziguinchor, plus de 100 candidats au départ vers les Canaries - 31/07/2026

Affaire « Binta mécanicienne »: Madjiguène Ndiaye alias Mathiou et l’enrôlement des mineures dans le milieu lesbien se précise

Affaire « Binta mécanicienne »: Madjiguène Ndiaye alias Mathiou et l’enrôlement des mineures dans le milieu lesbien se précise - 31/07/2026

DSC: Ce que Lamignu Darou et Cie ont confié aux enquêteurs

DSC: Ce que Lamignu Darou et Cie ont confié aux enquêteurs - 31/07/2026

Quatre femmes et trois hommes en lice: qui sera le prochain chef de l’ONU?

Quatre femmes et trois hommes en lice: qui sera le prochain chef de l’ONU? - 31/07/2026

Drame à Kaolack : un conducteur de vélo-taxi

Drame à Kaolack : un conducteur de vélo-taxi "Jakarta" meurt dans une collision avec un camion à Ndorong - 31/07/2026

18SAFAR 2026/ Assemblée-Gouvernement - Cheikh Bass adjure Sonko d'éviter le piège des

18SAFAR 2026/ Assemblée-Gouvernement - Cheikh Bass adjure Sonko d'éviter le piège des "chiens de faïence" pour préserver le Sénégal - 30/07/2026

Course au secrétariat général de l’ONU : Macky Sall reste en lice , l’équipe de campagne évoque une compétition encore ouverte après le premier vote-test favorable à une candidate latino-américaine

Course au secrétariat général de l’ONU : Macky Sall reste en lice , l’équipe de campagne évoque une compétition encore ouverte après le premier vote-test favorable à une candidate latino-américaine - 30/07/2026

18 SAFAR 2026 - Cheikh Bass aux politiques : «  Aucun pouvoir n’est éternel… Au Sénégal , la campagne électorale est permanente»

18 SAFAR 2026 - Cheikh Bass aux politiques : «  Aucun pouvoir n’est éternel… Au Sénégal , la campagne électorale est permanente» - 30/07/2026

18SAFAR 2026- Sonko au Khalife : « Si l’on avait suivi le modèle proposé par Serigne Touba, aujourd’hui, nous n’en serions pas là à empiler les dettes. »

18SAFAR 2026- Sonko au Khalife : « Si l’on avait suivi le modèle proposé par Serigne Touba, aujourd’hui, nous n’en serions pas là à empiler les dettes. » - 30/07/2026

L’hommage de Diomaye à Eva Marie Coll Seck: « Une femme formée à l’école sénégalaise peut peser sur les plus grandes décisions internationales »

L’hommage de Diomaye à Eva Marie Coll Seck: « Une femme formée à l’école sénégalaise peut peser sur les plus grandes décisions internationales » - 30/07/2026

Concours général 2026 / L’appel solennel de Bassirou Diomaye Faye à la jeunesse lauréate: « Aujourd’hui, la République vous honore. Demain, elle vous appellera à la servir »

Concours général 2026 / L’appel solennel de Bassirou Diomaye Faye à la jeunesse lauréate: « Aujourd’hui, la République vous honore. Demain, elle vous appellera à la servir » - 30/07/2026

Poursuivi pour avoir tué sa petite sœur dans son sommeil : Th.H. Raby Dème risque la réclusion criminelle à perpétuité

Poursuivi pour avoir tué sa petite sœur dans son sommeil : Th.H. Raby Dème risque la réclusion criminelle à perpétuité - 30/07/2026

Véhicules volés en Europe, transit par la Gambie et stockage à Niagues : Interpol remonte une filière tentaculaire, « Alex », propriétaire du restaurant Amour Café, ex-Pentola, arrêté

Véhicules volés en Europe, transit par la Gambie et stockage à Niagues : Interpol remonte une filière tentaculaire, « Alex », propriétaire du restaurant Amour Café, ex-Pentola, arrêté - 30/07/2026

Terrain du domaine national vendu 15 millions : le secrétaire municipal de Jaxaay condamné pour escroquerie

Terrain du domaine national vendu 15 millions : le secrétaire municipal de Jaxaay condamné pour escroquerie - 30/07/2026

RSS Syndication