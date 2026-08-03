Amour, influence et vol de plus de 100 millions à Sandaga : « Bébé Réma » libérée après avoir restitué une voiture, remboursé 5 millions et promis de solder le reste

Une relation amoureuse au point de départ de l’affaire

Une histoire sentimentale impliquant un jeune homme de 18 ans et une célèbre influenceuse aurait progressivement débouché sur une affaire portant sur plus de 100 millions de francs CFA.

D’après les informations rapportées par Libération, le jeune homme, fils d’un commerçant établi à Sandaga, entretenait une relation avec l’influenceuse surnommée « Bébé Réma ». Il aurait été profondément amoureux de cette dernière.

Profitant des sentiments que le jeune homme éprouvait à son égard, l’influenceuse aurait, selon le journal, participé à la mise en place d’un stratagème destiné à l’amener à dérober de l’argent à son père.

Le mode opératoire précis n’est toutefois pas détaillé par Libération.

Plus de 100 millions de francs CFA encaissés

Selon les éléments rapportés, les retraits ou détournements se seraient poursuivis jusqu’à atteindre une somme supérieure à 100 millions de francs CFA.

L’affaire a éclaté lorsque le commerçant aurait surpris son fils en train de prendre de l’argent. Confronté par son père, le jeune homme aurait reconnu les faits et livré des informations ayant conduit au dépôt d’une plainte.

« Plus de 100 millions de francs CFA ont été encaissés ainsi par la bande avant que le père de la victime, qui a pris son fils sur le fait et recueilli ses aveux, porte plainte », rapporte Libération.

L’enquête a ensuite été confiée à la Brigade de recherches de Keur Massar.

« Bébé Réma » interpellée avec sept autres personnes

Les investigations ont conduit à l’interpellation de « Bébé Réma » ainsi que de sept autres personnes. Les mis en cause sont poursuivis, selon le journal, pour extorsion de fonds sur mineur, recel et blanchiment de capitaux.

À ce stade, les responsabilités individuelles devront être définitivement établies par la justice. Les faits reprochés aux différentes personnes citées restent donc soumis à l’appréciation des autorités judiciaires.

Libération précise que certains individus impliqués ou cités dans l’enquête auraient réussi à quitter le territoire national avant que l’affaire ne soit rendue publique.

Ces derniers sont toujours recherchés.

Une implication évaluée à 19 millions de francs CFA

La part attribuée à l’influenceuse dans les sommes détournées serait estimée à 19 millions de francs CFA.

Dans le cadre de la procédure, « Bébé Réma » aurait restitué une voiture achetée avec une partie des fonds concernés. Elle aurait également remboursé cinq millions de francs CFA en espèces.

Il resterait donc une partie du montant à régler. L’influenceuse se serait engagée à rembourser le reliquat suivant un système de versements échelonnés.

La restitution du véhicule, le paiement partiel en espèces et la promesse de remboursement auraient joué un rôle dans sa remise en liberté provisoire.

Une médiation pénale pour plusieurs suspects

Selon Libération, presque tous les autres suspects interpellés ont également obtenu une liberté provisoire à la suite d’une médiation pénale.

Cette procédure aurait permis à plusieurs mis en cause de restituer une partie des sommes ou des biens reçus dans le cadre de cette affaire.

Au total, huit personnes, dont « Bébé Réma », auraient déjà procédé à des remboursements partiels. Leur remise en liberté ne met toutefois pas fin à la procédure judiciaire.

L’influenceuse devra notamment respecter l’engagement pris concernant le paiement du reste des 19 millions de francs CFA qui lui sont attribués.

Des suspects toujours dans la nature

L’affaire est encore loin de son épilogue. Si plusieurs personnes arrêtées ont commencé à rembourser les sommes qui leur sont reprochées, d’autres individus sont toujours introuvables.

Certains auraient quitté le Sénégal avant l’éclatement du dossier. Les enquêteurs poursuivent leurs recherches afin de les localiser et de déterminer précisément le rôle joué par chacun dans le détournement des fonds.