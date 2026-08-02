Yoor-Yoor Magal / Repentance et transmission: Cheikh Ahmadou Bamba, l’éternel enseignement ou le retour à soi-même


Yoor-Yoor Magal / Repentance et transmission: Cheikh Ahmadou Bamba, l’éternel enseignement ou le retour à soi-même
Quelques heures après la célébration du Magal de Touba, ce dimanche, les témoignages continuent d’affluer aux abords de la Grande Mosquée et de « Daaray Kamil ». Au moment du « Yoor Yoor », ce rituel qui marque la fin des festivités, de nombreux fidèles ont livré leurs impressions, entre recueillement, gratitude et appels à la jeunesse. Mouhamed Kebe témoigne d’une ferveur renouvelée d’année en année. « Chaque année, c’est une évolution que nous remarquons. Nous sommes venus nous repentir et tirer des enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba », confie-t-il, soulignant la dimension spirituelle de ce pèlerinage annuel.
 
Pour Mansour Sall, le respect scrupuleux des enseignements du fondateur du mouridisme demeure la boussole de cette célébration. « Nous faisons les choses comme le veut le guide Cheikh Ahmadou Bamba. Nous avons prié pour la paix et la stabilité », a-t-il indiqué, inscrivant sa démarche dans une perspective à la fois religieuse et nationale.
 
De son côté, Abdou Aziz Cissé exprime sa fierté d’appartenir à la communauté des talibés. « Nous sommes très heureux car nous sommes des Talibes de Cheikh Ahmadou Bamba. Il faut que les jeunes de nos jours étudient les enseignements de Serigne Touba Cheikhoul Khadim », a-t-il lancé, insistant sur la transmission aux nouvelles générations.
Un appel repris par Pape Ousmane Mbaye, qui souhaite « que toute la jeunesse puisse se conformer aux recommandations du Cheikh ».
Codou Bèye, elle, met l’accent sur la portée symbolique des lieux saints. « Ce lieu doit pousser les fidèles à mieux s’approcher des enseignements du Cheikh », a-t-elle déclaré.
 
Enfin, Oumou Fall a tenu à rappeler l’actualité et la pertinence des enseignements de Serigne Touba face aux défis contemporains. « Nous devons tout donner pour Cheikhoul Khadim. Il faut que les jeunes soient soutenus de plus en plus et les enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba demeurent le meilleur remède », a-t-elle affirmé.
 
Ces différents témoignages, recueillis dans la ferveur du « Yoor Yoor », traduisent visiblement une constante. C'est -à -dire, au-delà du recueillement spirituel, les fidèles placent la jeunesse et la transmission des enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba au cœur de leurs préoccupations.
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Dimanche 2 Août 2026
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