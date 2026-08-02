Yoor-Yoor Magal / Repentance et transmission: Cheikh Ahmadou Bamba, l’éternel enseignement ou le retour à soi-même

Quelques heures après la célébration du Magal de Touba, ce dimanche, les témoignages continuent d’affluer aux abords de la Grande Mosquée et de « Daaray Kamil ». Au moment du « Yoor Yoor », ce rituel qui marque la fin des festivités, de nombreux fidèles ont livré leurs impressions, entre recueillement, gratitude et appels à la jeunesse. Mouhamed Kebe témoigne d’une ferveur renouvelée d’année en année. « Chaque année, c’est une évolution que nous remarquons. Nous sommes venus nous repentir et tirer des enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba », confie-t-il, soulignant la dimension spirituelle de ce pèlerinage annuel.
Pour Mansour Sall, le respect scrupuleux des enseignements du fondateur du mouridisme demeure la boussole de cette célébration. « Nous faisons les choses comme le veut le guide Cheikh Ahmadou Bamba. Nous avons prié pour la paix et la stabilité », a-t-il indiqué, inscrivant sa démarche dans une perspective à la fois religieuse et nationale.
De son côté, Abdou Aziz Cissé exprime sa fierté d’appartenir à la communauté des talibés. « Nous sommes très heureux car nous sommes des Talibes de Cheikh Ahmadou Bamba. Il faut que les jeunes de nos jours étudient les enseignements de Serigne Touba Cheikhoul Khadim », a-t-il lancé, insistant sur la transmission aux nouvelles générations.
Un appel repris par Pape Ousmane Mbaye, qui souhaite « que toute la jeunesse puisse se conformer aux recommandations du Cheikh ».
Codou Bèye, elle, met l’accent sur la portée symbolique des lieux saints. « Ce lieu doit pousser les fidèles à mieux s’approcher des enseignements du Cheikh », a-t-elle déclaré.
Enfin, Oumou Fall a tenu à rappeler l’actualité et la pertinence des enseignements de Serigne Touba face aux défis contemporains. « Nous devons tout donner pour Cheikhoul Khadim. Il faut que les jeunes soient soutenus de plus en plus et les enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba demeurent le meilleur remède », a-t-elle affirmé.
Ces différents témoignages, recueillis dans la ferveur du « Yoor Yoor », traduisent visiblement une constante. C'est -à -dire, au-delà du recueillement spirituel, les fidèles placent la jeunesse et la transmission des enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba au cœur de leurs préoccupations.
Pour Mansour Sall, le respect scrupuleux des enseignements du fondateur du mouridisme demeure la boussole de cette célébration. « Nous faisons les choses comme le veut le guide Cheikh Ahmadou Bamba. Nous avons prié pour la paix et la stabilité », a-t-il indiqué, inscrivant sa démarche dans une perspective à la fois religieuse et nationale.
De son côté, Abdou Aziz Cissé exprime sa fierté d’appartenir à la communauté des talibés. « Nous sommes très heureux car nous sommes des Talibes de Cheikh Ahmadou Bamba. Il faut que les jeunes de nos jours étudient les enseignements de Serigne Touba Cheikhoul Khadim », a-t-il lancé, insistant sur la transmission aux nouvelles générations.
Un appel repris par Pape Ousmane Mbaye, qui souhaite « que toute la jeunesse puisse se conformer aux recommandations du Cheikh ».
Codou Bèye, elle, met l’accent sur la portée symbolique des lieux saints. « Ce lieu doit pousser les fidèles à mieux s’approcher des enseignements du Cheikh », a-t-elle déclaré.
Enfin, Oumou Fall a tenu à rappeler l’actualité et la pertinence des enseignements de Serigne Touba face aux défis contemporains. « Nous devons tout donner pour Cheikhoul Khadim. Il faut que les jeunes soient soutenus de plus en plus et les enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba demeurent le meilleur remède », a-t-elle affirmé.
Ces différents témoignages, recueillis dans la ferveur du « Yoor Yoor », traduisent visiblement une constante. C'est -à -dire, au-delà du recueillement spirituel, les fidèles placent la jeunesse et la transmission des enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba au cœur de leurs préoccupations.
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