Cérémonie officielle du Magal / Le ministre de l’Intérieur délivrant le message du Chef de l’Etat: « Le Sénégal ne peut se construire sans cohésion et sans unité… »


La cérémonie officielle de la 132ᵉ édition du Grand Magal de Touba s’est ouverte ce lundi au sein de la Résidence Khadimou Rassoul, sous la direction du porte-parole du Khalife général des mourides, Serigne Bachir Abdou Khadre. L’événement a enregistré la présence d’une importante délégation gouvernementale, conduite par le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Makhtar Cissé.
 
Il était entouré, entre autres, du ministre de la Communication et des Relations avec les Institutions, Dr Bakary Sarr ; du ministre des Transports terrestres et aériens ; du ministre de l’Assainissement et de l’Hydraulique, Cheikh Tidiane Dièye ; du ministre de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement des territoires, Bala Moussa Fofana ; du ministre de la Souveraineté alimentaire et de l’Élevage, Cheikhou Oumar Bâ ; ainsi que du ministre des Télécommunications et du Numérique, Samba Diouf.
 
Prenant la parole au nom du gouvernement, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique a insisté sur la nécessité de préserver, au-delà de la ferveur et de la cohésion qui caractérisent le Magal, cette même unité au sein de la société sénégalaise tout entière. Pour Mouhamadou Makhtar Cissé, le Sénégal ne saurait se construire sans cohésion sociale ni unité nationale.
 
Le ministre a rappelé que le président de la République a prêté serment de mener le pays à bon port, et que l’article 42 de la Constitution lui impose d’incarner l’unité nationale. Il a souligné que si les points de vue peuvent diverger au sein de la classe politique et de la société, le Sénégal demeure l’unique point de convergence de tous. Il s’est également référé aux recommandations formulées par le Khalife général des mourides, qui a invité les autorités et l’ensemble des Sénégalais à préserver la cohésion sociale et l’unité nationale.
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Lundi 3 Août 2026
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