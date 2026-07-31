Drame à Kaolack : un conducteur de vélo-taxi "Jakarta" meurt dans une collision avec un camion à Ndorong


Drame à Kaolack : un conducteur de vélo-taxi "Jakarta" meurt dans une collision avec un camion à Ndorong
Un grave accident de la circulation s'est produit ce jeudi 30 juillet 2026, aux environs de 23 heures, à hauteur du CEM 1 Valdiodio Ndiaye, en face du commissariat d'arrondissement de Ndorong, dans la commune de Kaolack. 
En effet, un conducteur de moto Jakarta a perdu la vie et sa cliente gravement blessée dans un accident de la circulation.
 
Selon les informations recueillies sur place par Dakaractu Kaolack, le conducteur de la moto qui tentait de dévier un convoi de Jakartamen en partance pour Touba, a fini sa course sous le camion.
 
Le corps de la victime a été transporté à l'hôpital régional de Kaolack par les sapeurs pompiers, ainsi que la blessée. Une enquête a été ouverte pour élucider les circonstances du drame.
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Vendredi 31 Juillet 2026
Fallou Galass Sylla



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