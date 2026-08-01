Magal Touba 2026: La cité religieuse se métamorphose sous le poids de la spiritualité et la dévotion

À quelques heures de la célébration du 18 Safar, Dakaractu s’est rendu ce matin dans les arrières de la Grande Mosquée de Touba, où l’effervescence est déjà palpable. Les fidèles affluent nombreux vers le lieu saint pour formuler leurs prières à l’endroit de Cheikh Ahmadou Bamba et de ses fils qui y reposent.







Dans une ambiance empreinte de recueillement, les pèlerins se pressent aux abords du mausolée et multiplient les invocations et les vœux pour cette date qui commémore un moment fort de l’histoire du mouridisme. Certains, arrivés depuis les premières heures de la matinée, ont pris place pour prier dans le calme, tandis que d’autres continuent d’affluer, donnant à la cité religieuse des allures de veillée spirituelle.







Sur place, les préparatifs battent leur plein en vue de la célébration officielle prévue ce dimanche 02 août 2026. Entre les fidèles absorbés dans la prière et les équipes mobilisées pour l’organisation, Touba vit déjà, à l’approche de cette date symbolique, au rythme de sa ferveur religieuse habituelle.

