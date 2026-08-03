Afflux migratoire à Ceuta: le gouvernement marocain réagit après cinq jours de silence

C’est à travers une longue vidéo de presque 6 minutes que le porte-parole du ministère de l’Intérieur s’est exprimé publiquement, revenant sur « les évènements ayant eu lieu dernièrement au niveau des postes-frontières de Ceuta et Melilla ». Jusqu’ici, les médias marocains se contentaient de relayer les données publiées par les institutions espagnoles. Il n’y a eu aucune prise de parole officielle marocaine au plus fort de la crise migratoire.
Dans son communiqué, le ministère de l’Intérieur indique que 40 000 personnes ont tenté de franchir la frontière illégalement. 11 personnes sont mortes, un décès suite à une chute, les 10 autres par noyade. Le texte précise que « concernant les informations circulant sur d’autres cas de morts à Ceuta, les autorités marocaines continuent, avec leurs homologues espagnoles, les opérations de vérification de ces données ».
Le ministère estime par ailleurs, en se basant sur « les données rassemblées et analysées », que « ces évènements » n’étaient pas spontanés. Ils résultent, selon lui, de la diffusion de fausses informations sur Internet, combinée à l’action « des réseaux de trafic d’êtres humains », mais aussi à « l’interprétation erronée de données juridiques et administratives dans le but de donner l’illusion d’un accès facile à l’espace européen ». Des enquêtes ont été ouvertes, précise le communiqué.
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