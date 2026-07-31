DSC: Ce que Lamignu Darou et Cie ont confié aux enquêteurs

Interpellés par la Dsc dans les locaux de leur employeur Feeñal digital, Mandoumbé Diop alias « Lamigniou Darou » (36 ans), se disant commerçant et influenceur, domicilié à Yoff ; Moustapha Ndiaye alias « Ndiaye Touba » (35 ans), se disant commerçant, domicilié à Penc Yoff) et Maguèye Diaw dit « Oustaz Thieb » (38 ans), se disant commerçant, domicilié à Yoff ont été déférés hier au parquet pour offense au Chef de l’Etat. Placés sous mandat de dépôt le même jour, ils seront jugés lundi prochain devant le tribunal des flagrants délits de Dakar. Leurs arrestations font suite à une autosaisine du parquet relative à une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux.



Dans ladite vidéo, Mandoumbé Diop affirme en Woolof : « Asalameleykoum patriotes yi mangui len di nouyou té di len ziaré té di len diox sen watiouway bou baaxa bax tey nak niou gui fi si magal mbacké barry amna ci beureup bo xamni beureup nianoukay la gnane negn fi gnane you am solo man mom gnane na fi gnane you am solo té gnane na fi sa way té yowe amna gnane yo gnane ……. paralyser kan nga ko gnanal … man mi lé gnanal na ko man dé la gnanone sakh …… yii saway dam soxor si mom man dé la gnanone bé yag la mengo ak yow ma né d’accord na nagn dieul sa gnane ndakh yow paralyser nga gnane ki gnane avc waw…. fi nak negg la bo xamni lou way gnane mou nanguou bou ko défé moy ar ngua sénégal…. té yow li ngua wahone rek nou mou dé baxna mo kham mou rér mo kham malaka mawti dieulko mo kham mou dém ba ci avion yi na dém rekk lou meunti khew na dém nou mou démé baxna mou palyser mou fébar man dal na nayi na dé niou nan atou rér na ……niou annoncé ma ko…..non banex bobou pour yalla défal mako di na diafé … gnou nan dégueu nga xew bi démé na ndaw ……man dé grand théâtre la koy méyé ibliss bis bobou dey gnow inchalla….man dé wax deug yalla beugou ma mou am réussir beugou ma mou am djameu yalna toroh yalna dém ba bou mou am yeuré bou mou sol dabar yeup fey dem dem beu niou nan ndeysane dieul mouchoir di ko fonpal yout yi……nioune fi niou nek ni sonko fi nek di doundou banex…..saway dam yakar dafa diabéte….amna nio xamni fébar daf lén di daw ndakh dio nio andak ibliss ».



S’agissant de Moustapha Ndiaye, il a dit : « Man nian guma nian metiwul palisé… Kifi nek rek workat bi bi daxa wor si rewmi…Workat bou daxa wor si senegal yallana paralisé… Danio beugeu yewu gnounane deugna khew khew bi…… gnougui niane pour sa way dee…. Niane nako si yonentibi nian nako si serigne touba nian nako si mank gni bax gni yeup pour sa way dee…. Yallana dem ba djabar yi fay… Diabar gumou geuna beugeu yallana tass… Yallana gueu rero ak sa djabar yi bagene di dem si yone ak di wathe ».



Quant à Maguèye Diaw, la teneur de ses déclarations donnait : « Waa mane bou booba bouniou tia yéguéé foto bimou Avc wéé nagn ko def thie cahier yi xalé yi di diangué binde thie le grand traitre du Sénégal bouko défé xalé yi xamni kou wor fii ngay moudiou … Yaw miniou wor yaw lagni waxal ».



Selon Libération, le parquet avait encore saisi la Dsc pour interroger « Lamignou Darou » sur une vidéo dans laquelle il affichait la photo du Président de la République en disant : « (…) Un Président de la République boo xamné çoy wax dangay gaarouwalé té yaw yagui ak lêp mou protégé lla nga wara toudou kingay waxay wayé amoo courage pour toudou tourame (…) » ; « (…) yédé yérém moko guène…yérém lénko… bilahi walahi wa talahi dagn koo diapou… lolou laa guém té lolu la guiss lolou laa lire thie kanamame…. thie diamonoy biceps ya mais diamono dji lépa youréxou… lolou mystique kep moko mêne (…) » ; « (…)donté mane wax dëg yalla yéné woumako diamou… thie sama xol bii li nek thie biir bou lépou guénon dagn may door balou fétale ma déé… lépou loo xamni dougou nathie bougouma mou réussir… damay niaane mou échec thie (…) » ; « motakh soung niane gui ame inouko doné diéma contesté mane dioumouma diawalé wouma yalla moné niane lén ma maylén… tédiapou naani limay niaane moo guën thie mane moo guën thie Sénégal (…) » ?



Entendu, Mandoumbé Diop a reconnu être l’auteur des propos contenus dans la vidéo incriminée. Cependant, il a déclaré n’avoir cité le nom d’aucune personne et que ses propos ne visaient personne en particulier. Il a ajouté que ceux-ci avaient été tenus dans le cadre d’une plaisanterie entre amis.



Pour sa part, Moustapha Ndiaye a d’emblée déclaré que la vidéo avait été réalisée à Mbacké Bary Djolof et que le thème retenu lors de cet événement portait sur la « trahison ». Poursuivant, il a indiqué qu’aucun nom n’avait été cité et que lui et ses amis discutaient dans un cadre général, sans faire référence à une personne déterminée.



Quant à Maguèye Diaw, il a indiqué avoir tenu les propos incriminés dans le cadre d’échanges portant sur l’actualité sénégalaise en général, avant d’ajouter que ses déclarations avaient pour objectif d’alerter les populations sur le fait que certaines pratiques, notamment la trahison, étaient à bannir dans notre société et que leurs auteurs ne méritaient aucune reconnaissance.



Prié de s’expliquer sur la déclaration « Yaw miniou wor yaw lagni waxal… », il a soutenu que cette personne désignait toute personne née au Sénégal, formée au Sénégal et qui, par ses agissements, quel que soit le domaine dans lequel elle évolue, chercherait à trahir le peuple sénégalais. Il a ajouté qu’aucune personne déterminée n’était visée par les propos tenus dans la vidéo, et encore moins le Président de la République du Sénégal.



Interpellé sur les commentaires offensants contre le Président notés à la suite de la publication de la vidéo, « Lamignou Darou » a laissé entendre que les auteurs devraient faire l’objet de poursuites judiciaires. S’agissant du Moustapha Ndiaye, il s’est abstenu de répondre à cette question. Pour sa part, Maguèye Diaw a persisté à soutenir qu’aucune personne déterminée n’était visée par les propos tenus, et encore moins le Chef de l’État.



Interpellé au sujet de la deuxième vidéo, dans laquelle il a affiché la photo du Président de la République en le qualifiant de « pitoyable », de personne dépourvue de courage et en lui souhaitant un échec total dans tous ses projets, « Lamignou Darou » a reconnu être l’auteur des propos incriminés. Il a soutenu avoir réalisé cette vidéo pour défendre son leader politique Ousmane Sonko par rapport à ses intérêts à développer le Sénégal. Il a reconnu avoir affiché la photo du Président de la République, tout en déclarant que les propos incriminés n’étaient pas dirigés contre sa personne.