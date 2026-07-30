18SAFAR 2026/ Assemblée-Gouvernement - Cheikh Bass adjure Sonko d'éviter le piège des "chiens de faïence" pour préserver le Sénégal

Quelques heures après son audience avec le Khalife Général des Mourides, Ousmane Sonko, Président de l'Assemblée nationale, a eu une entrevue avec Cheikh Bass Abdou Khadre. Le guide religieux n'a pas manqué d'interpeller le leader politique sur la lourdeur de ses fonctions, lui rappelant qu'il est désormais un symbole institutionnel et un modèle pour une large frange de la jeunesse sénégalaise. Dans une mise en garde ciblée, Cheikh Bass a souligné les périls d'une cacophonie entre les pouvoirs exécutif et législatif : « Quand, dans un pays, l'Assemblée Nationale et le gouvernement se regardent en chiens de faïence, les dégâts peuvent être majeurs ». Insistant sur la primauté de l'intérêt national, il a exhorté Sonko à tout mettre en œuvre pour la stabilité, sans laquelle ni la pratique religieuse ni le travail ne sont possibles, tout en appelant militants et cadres à cultiver la fraternité pour épauler leurs dirigeants.
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