Course au secrétariat général de l’ONU : Macky Sall reste en lice , l’équipe de campagne évoque une compétition encore ouverte après le premier vote-test favorable à une candidate latino-américaine

Un premier vote-test sans résultat définitif



Les consultations informelles organisées au sein du Conseil de sécurité ont permis aux quinze membres de procéder à un premier tour d’évaluation des différentes candidatures. Selon le communiqué de l’équipe de campagne de Macky Sall, ce scrutin exploratoire ne permet pas encore de désigner un favori définitif et le processus doit se poursuivre dans les prochaines étapes prévues par les Nations unies.



L’équipe de campagne souligne ainsi que « les consultations témoignent d’une compétition ouverte », insistant sur le fait qu’aucun résultat ne saurait être considéré comme définitif à ce stade.



Une tendance en faveur d’une candidate d’Amérique latine



Le communiqué relève néanmoins qu’une première orientation semble se dessiner. D’après les résultats de ce vote-test, une candidature féminine originaire de la région de l’Amérique latine et des Caraïbes bénéficierait d’un soutien notable parmi les membres du Conseil de sécurité.



Toutefois, les proches de Macky Sall appellent à la prudence, estimant que cette dynamique demeure provisoire tant qu’un consensus ne s’est pas dégagé lors d’un vote formel.



Le rappel des règles de désignation



L’équipe de campagne rappelle également les dispositions de l’article 97 de la Charte des Nations unies. Celui-ci prévoit que le Secrétaire général est nommé par l’Assemblée générale sur recommandation du Conseil de sécurité.



Pour qu’une candidature soit recommandée, elle doit obtenir au moins neuf voix favorables parmi les quinze membres du Conseil, sans qu’aucun des cinq membres permanents n’exerce son droit de veto.



La campagne de Macky Sall reste mobilisée



Malgré cette première tendance, l’équipe de campagne affirme poursuivre pleinement sa mobilisation autour de la candidature de Macky Sall. Elle assure rester engagée en vue des prochaines étapes du processus électoral qui conduira à la désignation du futur Secrétaire général des Nations unies.